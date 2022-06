Krik nič nerieši, ale rozhovor áno

Deti prichádzajú do kontaktu s alkoholom už v relatívne nízkom veku. Kamarátske partie, internet, ale aj vlastná zvedavosť ich často povzbudí k tomu, že vyskúšajú zakázané veci. Pre rodiča je opité dieťa nočnou morou. A práve v takej chvíli prichádza otázka, ako reagovať a ako sa zachovať tak, aby si dieťa skutočne odnieslo ponaučenie a nemalo potrebu skĺznuť k podobným činom.

Psychológ Matúš Bakyta radí, ako pristupovať k deťom v podobných situáciách. Rola rodiča je totiž nezastupiteľná. „Dieťa sa v prvom rade učí tak, že napodobňuje vzory správania, či už počas bežného dňa alebo napríklad na spoločenských udalostiach. Neskôr ho samozrejme formuje aj partia, ale v prvých rokoch sa učí od rodičov,“ hovorí odborník.

Matúš Bakyta. Foto: Rozumne.sk

Tipy pre rodičov, ako budovať dôverný vzťah s dieťaťom a ako riešiť situácie, keď sa dostane do kontaktu s alkoholom:

Nekričte

Staré známe pravidlo: „krikom nič nevyriešiš“ má v tomto prípade cenu zlata. Je nevyhnutné byť otvorený a rozprávať sa s dieťaťom pokojne. Krik zbytočne vzbudzuje vášne a v dieťati môže namiesto rešpektu vzbudzovať dešpekt.

Rodičia však môžu predchádzať podobným situáciám a to tým, že budú hovoriť o téme vopred. Prípadne môžu reagovať na podnety v okolí – napríklad ak na ulici stretnú niekoho, kto je viditeľne pod vplyvom alkoholu, je to priestor na to, ako túto tému otvoriť – a to v útlom veku, v puberte to už nemusí fungovať.

Nehádajte sa, nevyhrážajte sa

Hádky majú zvyčajne opačný účinok, to isté platí o vyhrážkach. U detí vzbudzujú odpor a konflikt medzi dieťaťom a rodičom sa zbytočne eskaluje. Hádky nikdy neprinášajú ovocie, práve naopak, v návale emócií môže z úst rodiča či dieťaťa odznieť aj to, čo by za bežných okolností nevyslovili.

Vyhnite sa trestom

Rodičia niekedy robia chybu, že zákazmi riešia až dôsledky, ale je lepšie im predchádzať – budovaním dôverného vzťahu, vlastnými hodnotami, porozumením. Za zákazmi je zväčša strach z toho, že je dieťa súčasťou partie, na ktorú rodič nemá úplne dosah. Napriek obavám je vhodnejšie vytvoriť deťom priestor na komunikáciu o tejto téme, bez toho, aby boli okamžite karhané alebo trestané.

Pozor na fyzický kontakt

Vidieť dieťa v podnapitom stave nie je pre rodičov nič príjemné, práve naopak. Navyše, mnohí z nich majú pocit zlyhania či chyby. Najdôležitejšie je zachovať si v takejto situácii chladnú hlavu, ktorá dokáže myslieť a rozhodovať sa. Je dôležité vyhodnotiť si, v akom stave prišlo dieťa domov a či nepotrebuje odbornú pomoc. Rodič by nemal podliehať panike a dieťaťa sa zbytočne dotýkať, pretože môže reagovať podráždene, až agresívne. Zachovanie rozvahy je na mieste.

V prípade, že vás téma zaujíma alebo sa chcete poradiť o vlastnej skúsenosti s odborníkom, navštívte stránku www.Rozumne.sk. Okrem poradne na nej nájdete mnoho užitočných rád, ale aj informácií o vplyve alkoholu na dieťa.

