Kristína Kučová si zahrá po ôsmich rokoch v druhom kole Wimbledonu

LONDÝN 4. júla (WebNoviny.sk) – Slovenská tenistka Kristína Kučová zvíťazila nad kanadskou kvalifikantkou Biancou Vanessou Andreescovou za 70 minút 6:4, 6:3 v utorňajšom zápase 1. kola dvojhry žien na treťom grandslamovom turnaji sezóny Wimbledone na tráve v Londýne (3. – 16. júla, celková dotácia 31,6 milióna libier, tráva).

Do 2. kola v britskej metropole postúpila po ôsmich rokoch a na Majors len tretí raz v kariére. Podarilo sa jej to aj na januárových melbournských Australian Open.

Pomsta za prehru s Kužmovou

Dvadsaťsedemročná Bratislavčanka K. Kučová, aktuálne 105. v singlovom renkingu WTA, bude medzi najlepšími 64 v All England Lawn Tennis and Croquet Clube hrať so švajčiarskou devätnástkou podujatia Timeou Bacsinszkou. Bude to premiérový vzájomný duel.

Kučová sa 17-ročnej debutantke v “main draw” na veľkej štvorke Andreescovej (188.) pomstila za krajanku Viktóriu Kužmovú, ktorá s rovnakou súperkou prehrala vo finálovom 3. kole kvalifikácie.

Na SW 19 Church Road je druhý raz

Dobyvateľka súťaže junioriek na newyorských US Open 2007 K. Kučová hrá v hlavnej súťaži dvojhry na veľkej štvorke šiesty raz, na adrese SW19 Church Road iba druhýkrát. Aktuálne sa jej príliš nedarilo: prehrala v desiatich z predchádzajúcich jedenástich stretnutí vo dvojhre aj vinou dlhodobých ťažkostí s kolenom.

Zo Sloveniek okrem K. Kučovej postúpili do 2. kola dvojhry Dominika Cibulková a Magdaléna Rybáriková, nepodarilo sa to Jane Čepelovej. V súťaži mužov sa hneď na úvod rozlúčili Martin Kližan aj Norbert Gombos.

Wimbledon – Dvojhra žien – 1. kolo:

Kristína Kučová (SR) – Bianca Vanessa Andreescová (Kan.) 6:4, 6:3 za 70 minút