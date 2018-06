Kritickú dopravnú situáciu pri Ružomberku by mohol riešiť odklon dopravy po rýchlostnej ceste R1

BRATISLAVA 19. júna (WebNoviny.sk) – Rýchlym riešením kritickej dopravnej situácie v Ružomberku je podľa Inštitútu pre dopravu a hospodárstvo (IDH) odkloniť cestnú dopravu pred mestom na Banskú Bystricu. Tým sa zabezpečí, že tranzit, ktorý spôsobuje Ružomberku problém, bude vedený v oboch kľúčových smeroch mimo tohto mesta po rýchlostnej ceste R1. Inštitút tvrdí, že takéto riešenie môže byť pri efektívnej príprave s profesionálnym prístupom hotové do roku 2022.

Významný úsek cez NAPANT

„Územné rozhodnutie na úsek R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča je platné, čo znamená, že by sa dalo začať stavať do šiestich mesiacov. Pokračovanie cesty cez Hiadeľské sedlo do Liptovskej Osady by sa malo vysúťažiť formou PPP s využitím všetkých možností pre skrátenie prípravy stavby a urýchlenie výstavby, pričom obidva úseky by sa mohli stavať podľa žltého FIDICu,“ informoval v utorok riaditeľ IDH Rastislav Cenký.

Od obchvatu Liptovskej Osady by podľa neho bola R1 trasovaná v pôvodnom profile štátnej cesty až pred Ružomberok, kde sa na vjazde za kameňolomom napojí na cestu I/18.

„Významný úsek cesty by viedol cez NAPANT (Národný park Nízke Tatry), kde odpadá výkup pozemkov, ktorý je dôvodom značných zdržaní a zdrojom predražovania pri iných úsekoch ciest,“ uviedol Cenký. „Vzhľadom na skutočnosť, že trasa cesty bude prechádzať cez NAPANT, bude potrebné prijať prísne opatrenia na zníženie negatívnych dopadov na životné prostredie, aké poznáme z horských oblastí susedných krajín, napríklad obmedzenie rýchlosti, zníženie hluku a podobne,“ dodal riaditeľ IDH.

Vyhlásená verejná súťaž

Súčasná vládna koalícia na čele so Smerom-SD sa v programovom vyhlásení na roky 2016 až 2020 zaviazala pripravovať prepojenie Banskej Bystrice a Ružomberka predĺžením R1 po diaľnicu D1. Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) nedávno vyhlásila verejnú súťaž na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti po vypracovaní DSP, dokumentácie na ponuku, ako aj výkon autorského dozoru a výkon koordinátora dokumentácie pre stavbu úseku R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča.

Predpokladaná cena za poskytnutie týchto služieb je takmer 3,7 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (4,43 mil. eur vrátane DPH). Lehota na predkladanie a otváranie ponúk bola 14. júna. NDS ešte v marci vyhlásila súťaž aj na dokumentácie a autorský dozor pre stavbu úseku R1 Ružomberok, juh – križovatka cesty I/18 v dĺžke 2,73 km. Predpokladaná cena za tieto služby je 4,4 mil. eur bez DPH (5,28 mil. eur vrátane DPH).

Premiér Peter Pellegrini (Smer-SD) v tejto súvislosti koncom mája povedal, že chce nechať preskúmať možnosť, či by sa osemkilometrový úsek R1 z Banskej Bystrice do Slovenskej Ľupče nemohol realizovať dodatkom k zmluve so spoločnosťou, ktorá postavila v rámci PPP projektu R1 z Nitry po Tekovské Nemce a severozápadný obchvat Banskej Bystrice.

Zvýšenie splátky

„Toto by sme nemuseli zaplatiť z vlastného vrecka, len by sa navýšila mierne splátka, ktorú platíme prevádzkujúcej spoločnosti,“ uviedol Pellegrini. Premiér zároveň požiadal generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest (SSC) Romana Žemberu, aby do 30. júna navrhol dočasné technické riešenie na sprejazdnenie problematickej križovatky v Ružomberku. „Prostriedky na to určite vyčleníme,“ povedal.

NDS plánuje medzi Banskou Bystricou a Ružomberkom výstavbu šiestich úsekov R1 v dĺžke vyše 51 km, žiadny z nich nie je stále vo výstavbe, ani v štádiu súťaže na stavebné práce.

Úsek R1 Banská Bystrica – Slovenská Ľupča (8,1 km) je v procese dokumentácie pre stavebné povolenie, Slovenská Ľupča – Korytnica (14,9 km) je v procese dokumentácie pre územné rozhodnutie, Korytnica – Liptovská Osada (11,5 km) a Liptovská Osada – Ružomberok, juh (9,51 km) sú v procese EIA, Ružomberok, juh – križovatka I/18 (2,73 km) a križovatka I/18 – križovatka D1 (4,6 km) sú v procese dokumentácie pre územné rozhodnutie.