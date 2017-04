Krv varana komodského obsahuje látku s antibiotickými účinkami

BRATISLAVA 17. apríla (WebNoviny.sk) – Krv varana komodského (Varanus komodoensis) obsahuje látku, ktorá by mohla pomôcť k vývoju nových antibiotík. Zistili to americkí vedci z George Mason University na čele s Monique van Hoek, ktorí publikovali svoje výsledky v časopise npj Biofilms and Microbiomes.

Varany komodské majú v slinách viac než 80 druhov baktérií, z ktorých niektoré spôsobujú napríklad otravu krvi. Samotným varanom však neškodia, čo naznačuje, že sú voči nim imúnne. Vedci preto izolovali z krvi týchto plazov peptid VK25, na základe ktorého vytvorili syntetický peptid s názvom DRGN-1. Ten následne vyskúšali na myšiach, ktoré mali v ranách baktérie Pseudomonas aeruginosa a meticilín-rezistentný zlatý stafylokok (MRSA).

Po podaní DRGN-1 sa im rany začali hojiť, pričom odborníci si myslia, že táto látka má antibiotický účinok a taktiež podporuje presun kožných buniek, ktoré ranu uzatvoria. Rovnaký pokus vykonali aj s pôvodným peptidom VK25, lepšie výsledky však dosiahli s DRGN-1. Van Hoek s kolegami na základe týchto experimentov dospeli k záveru, že z DRGN-1 by sa dal v budúcnosti vyrobiť nový druh antibiotika účinného voči multirezistentným baktériám.

