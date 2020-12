Aké majetky pribudli Matovičovi či Kollárovi? Na priznania politikov si počkáme

Po voľbách sa dostali do parlamentu noví poslanci a na mnohé významné posty v štátnej správe prišli tiež nové tváre. Do konca apríla poslali parlamentnému výboru pre nezlučiteľnosť funkcií oznámenia o svojich majetkových pomeroch, ale verejnosť ich stále nepozná. A tak skoro do nich ani nenazrie.

Tento neobvyklý stav potrvá prinajmenšom do konca tohto kalendárneho roka. „Utajené“ zatiaľ zostali majetkové priznania aj tých funkcionárov za vlaňajší rok, ktorí na svojich postoch pokračujú ďalej.

Neodhadli nával

Kedy budú teda zverejnené majetkové priznania na webovej stránke parlamentu? Konkrétny dátum nepovedala ani Kancelária Národnej rady SR.

Predseda parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Boris Susko (Smer-SD) portálu Webnoviny.sk povedal, že situácia je neúnosná, pretože počet verejných funkcionárov, ktorí podávajú majetkové priznania, sa zvýšil viac ako trojnásobne.

Parlament prijal vlani novelu ústavného zákona o ochrane verejného záujmu, ktorý je známy ako zákon o konflikte záujmov. Novela rozšírila počet ľudí v rôznych verejných funkciách, ktorí musia deklarovať svoje majetkové pomery parlamentnému výboru.

Ak sa vyskytnú v oznámeniach nezrovnalosti, výbor žiada dotknuté osoby o ich doplnenie. „Musíme čakať, kedy nám ich pošlú v rámci určenej lehoty. Každé jedno oznámenie sa musí skontrolovať. Keď sa všetky skontrolujú a naskenujú, pripraví sa správa do výboru a na základe nej sa môžu oznámenia zverejniť,“ priblížil Susko.

Podľa neho sekretariát výboru pracuje „od rána do večera“, ale stihnúť to skôr, ako uviedol, nie je vo fyzických silách.

Ďalší člen výboru poslanec Ondrej Dostál (SaS) hovorí, že parlament zjavne pri schvaľovaní novely zákona neodhadol veľký nárast verejných funkcionárov, ktorí spadajú pod režim zákona a následne ani to, čo sa udeje. „Aparát výboru na tom pracuje, ale nemá to stále hotové,“ poznamenal poslanec.

Člen parlamentného výboru pre nezlučiteľnosť funkcií Ondrej Dostál (SaS). Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel

Majetkové priznania uzrú svetlo na budúci rok

Odbor komunikácie kancelárie parlamentu tvrdí, že v dôsledku noviel prijatých vlani vzrástol počet verejných funkcionárov z približne 560 na viac ako 2 000.

Majetkové priznania podávajú prezident SR, poslanci parlamentu, členovia vlády, vedúci ústredných orgánov štátnej správy, generálny prokurátor, špeciálny prokurátor, verejný ochranca práv, štátni tajomníci, riaditeľ SIS, primátori, župani, generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne a členovia dozornej rady poisťovne, šéfovia verejnoprávnych médií RTVS a TASR, predseda a podpredsedovia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví či prezident Finančného riaditeľstva.

Majetkové pomery musia oznámiť aj štatutári a členovia dozorných orgánov firiem, ktorých do funkcie ustanovuje alebo navrhuje štát.

Termín zverejnenia majetkových priznaní sa posúva na budúci rok

Sekretariát výboru pre nezlučiteľnosť funkcií, ktorý sa personálne posilnil, spracúva všetky doručené oznámenia. Aj tie, ktoré podávajú verejní funkcionári pri ujatí sa výkonu verejnej funkcie.

„Pri kontrole majú tieto prednosť z dôvodu kontroly nezlučiteľnosti funkcií s verejnou funkciou,“ informoval odbor.

Podľa neho v tomto kalendárnom roku bolo vymenovaných niekoľko desiatok nových verejných funkcionárov a aj toto je jeden z dôvodov zvýšenej administratívnej záťaže. Termín zverejnenia majetkových priznaní sa tak podľa odboru komunikácie „posúva na budúci rok“.

Doteraz bývalo zvykom, že majetkové priznania sa na webe parlamentu zverejňovali približne koncom júna alebo začiatkom júla.

Chaos sa vraj nebude opakovať

Predseda výboru Susko si myslí, že „takýto chaos“ sa už na budúci rok nezopakuje. Podľa Dostála sa zrejme zmení zákon a je na diskusiu, či by sa nemal prehodnotiť rozsah verejných funkcionárov, na ktorých sa má vzťahovať.

Navyše, niektorí verejní funkcionári dávajú oznámenia podľa zákona a ochrane verejného záujmu a podľa zákona o štátnej službe alebo zákona o výkone práce vo verejnom záujme. „Čiže tá kontrola je tam akoby dvojitá,“ poznamenal Dostál.

V hre je aj zriadenie nezávislého úradu, ktorý bude mať na starosti konflikt záujmov verejných funkcionárov vrátane kontroly majetkových priznaní. Kedy by však k tomu mohlo dôjsť, je ešte predčasné hovoriť

Politológ hovorí o zlyhaní manažmentu

Politológ Tomáš Koziak hovorí, že v princípe je zverejňovanie majetkových priznanie významný nástroj nastoľovania dôvery ľudí k verejným funkcionárom. Považuje za správne, že sa rozšíril okruh funkcií, kedy je povinné deklarovať majetkové pomery.

Časový sklz zverejnenia majetkov politikov a ďalších funkcionárov je podľa Koziaka zlyhaním manažmentu v parlamente.

„Ak dopredu vedeli, že budú mať viac práce, tak mali hneď zamestnať viac ľudí. Môže to tiež vyvolávať otázky, či nie je záujem znížiť úroveň transparentnosti, aj keď to tak nemusí byť. Určite by malo byť v záujme parlamentu, aby to rýchlo napravil,“ uzavrel politológ.