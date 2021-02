Ktoré pánske topánky sa využijete na jar? Prezradíme vám to

Jar sa nezadržateľne blíži, čo znamená, že je čas na výmenu topánok vo vašom šatníku. Pripravili sme si článok s tipmi na topánky, ktoré sú ideálne do tohto ročného obdobia. Nech už je váš štýl akýkoľvek, určite si nájdete topánky, ktoré posunú vaše outfity na vyššiu úroveň. Vďaka správnej obuvi budete vždy štýlový a neprekvapí vás počas dňa žiadna nečakaná udalosť či stretnutie.

Tenisky rôznych farieb

Hľadáte univerzálnu neformálnu obuv, ktorá dodá vašim outfitom ten správny šmrnc? Ideálnou voľbou sú tenisky, nech už siahnete po teniskách v bielej či v inej farbe. Všetky biele topánky sú v podstate prázdnym „plátnom", ktoré môže nadobudnúť akúkoľvek identitu. Dolaďte ich k džínsam či košeli a uvidíte, že váš výsledný outfit bude stáť za to! Aj v tomto prípade platí, že menej je niekedy viac a bielymi teniskami nikdy nič nepokazíte. Viacero odborníkov či módnych návrhárov zastáva názor, že biele tenisky sa hodia do každého outfitu – od džínsov až po kancelársky outfit. Ak máte radi farby, nebojte sa siahnuť po farebných teniskách. Vaše outfity razom oživíte a vy sa budete cítiť nielen štýlovo a trendy, ale určite aj pohodlne. Tenisky by určite nemali chýbať ani vo vašom šatníku. Ide o typ nadčasovej obuvi, ktorá vás zachráni vždy, keď budete mať pocit, že vášmu outfitu niečo chýba. Mnoho mužov nevenuje pozornosť materiálu ani spôsobu výroby obuvi. Ide však o kľúčové kritériá pri kúpe, najmä jarných a zimných topánok. Nerobte rovnakú chybu aj vy a dajte si pri kúpe nových topánok záležať!

Turistické topánky v štýle vintage

Obdobie jari je často spájané s krásnym slnečným počasím, no prekvapiť nás môže aj chladnejšie daždivé počasie. Preto sú naším ďalším tipom sú turistické topánky, ktoré sa hodia práve do takéhoto počasia. Tieto topánky so širokým šnurovaním by ste si mali zadovážiť čím skôr. Je ideálne, aby nemali moderný vzhľad, ale boli vo vintage štýle. Mali by vyzerať, akoby ich nosil váš otec či starý otec. Táto kombinácia romantiky a retro štýlu je presne to, čo potrebujete, aby ste sa kráčali s módnymi trendami.

Topánky so šitou špičkou

Znie to možno neuveriteľne, ale mokasíny sú opäť v móde, respektíve ich neodmysliteľné črty. Ich charakteristický tvar s výrazným švom bol aplikovaný v topánkach predstavených vo väčšine jarných kolekcií. Ak premýšľate nad tým, akým typom topánok oživiť váš šatník, tak práve tieto topánky sú aktuálne veľmi šik. Hodia sa nielen k elegantnému štýlu, ale aj k tomu ležérnemu.

Dizajnéri pánskej obuvi sa pravidelne zameriavajú na praktickosť a pohodlie. Tento trend nutne neznamená, že musíte zabudnúť na klasický štýl alebo kožené topánky, ktoré ste si kúpili minulú sezónu. Nové trendy iba udávajú smer, ktorým sa móda uberá.

