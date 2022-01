Kuchynské zásteny od Sklofix: Ultra moderný a praktický prvok dodá štýl každej domácnosti!

Určite ste sa s tým stretli aj vy – zaobstarali ste si novú kuchynskú linku, no netrvá dlho a stena za ňou je špinavá od oleja alebo iných nečistôt. Veľmi praktické je obložiť túto stenu po celej dĺžke linky, prípadne len v jej pracovnej časti praktickým materiálom – jednoducho udržiavateľným sklom od Sklofix!

Sklo ako nadčasový a supermoderný prvok

Sklo je tým pravým materiálom do kuchýň nového tisícročia! Môžete ním stenu obložiť po celej dĺžke linky ale aj na určitú časť, ktorej hrozí znečistenie najviac – napríklad miesto za sporákom. Farebné lesklé či mliečne sklo od Sklofix sa postará o to, aby vám za kuchynskou linkou vznikol zaujímavý vizuálny efekt. Aké sú najväčšie benefity kuchynských zásten zo skla? Sú cenovo dostupné, odolné voči mechanickému poškodeniu, nakoľko sú zhotovené z bezpečnostného skla, taktiež im nevadí ani striedanie teplôt. Všetky gazdinky bez rozdielu ocenia ich jednoduchú údržbu a hygienickosť. Za tieto vlastnosti môže hladkosť povrchu bez škár a medzier, vďaka ktorej sa na skle neusadzujú baktérie, špina ani mastnota.

Aké farby sú trendy?

Kuchynské zásteny vám spoločnosť Sklofix dokáže vyrobiť vo vami požadovanom odtieni. Čo by ste povedali na čiernobielu klasiku? Kombinácia čiernej a bielej farby zostáva trendy už dlhé roky, tento mix sa hodí sa do retro, vintage aj rustikálnych kuchýň. Sklenené diely v tejto farebnej kombinácii stenu za kuchynskou linkou ochránia a zároveň oživia. Ak nie ste fanúšikmi strohých odtieňov, vašej kuchynskej linke dokážu vdýchnuť jedinečný vzhľad aj jemné farebné akcenty. Obzvlášť do romantických, vintage a retro kuchýň sa perfektne hodia pastelové a „sladké“ odtiene. Efektná je aj kombinácia žltej so zelenou či bielou, ružová s modrou, sivou a bielou alebo napríklad krémová s jemne oranžovou. Ak milujete decentné riešenia, čisté prevedenie ponúka „mliečne“ sklo alebo biela farba. Tento ľahký dizajn sa hodí do každej kuchyne – aj do tej vašej. Ak ste fanúšikmi moderných riešení, pre vás sú určené fotopotlače na kuchynských zástenách, ktoré na seba strnú všetku pozornosť.

Foto: Sklofix

Prečo Sklofix?

Ak chcete vašej kuchyni vdýchnuť nový dizajn, stavte na sklenené kuchynské zásteny od Sklofix. Spoločnosť s dlhoročnou tradíciou vám dokáže na mieru vytvoriť zásteny v rôznych, aj atypických tvaroch a rozmeroch. Dodanie nadrozmerných sklenených zásten v prvotriednom prevedení je samozrejmosťou. Stačí si len vybrať, či stavíte na RAL farby, lakované sklá alebo moderné fotopotlače. Ak si vyberiete Sklofix, môžete si byť istí, že ste zvolili špecialistov na sklo a produkty zo skla, dlhoročných na slovo vzatých odborníkov, ktorých kvalitu potvrdzujú stovky spokojných zákazníkov z celého Slovenska.

Foto: Sklofix

Informačný servis