Kúpeľom Sliač chcú vrátiť zašlú slávu, rozvoj podporí aj Banskobystrický kraj

Poslanci Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) na rokovaní zastupiteľstva schválili uznesenie podporujúce investície do obnovy a rozvoja Kúpeľov Sliač. Pri realizácii prípravy investičných aktivít sa chce župa aktívne spolupodieľať v oblastiach, ktoré prislúchajú jej kompetenciám.

Poslanci tak urobili po vystúpení predsedu predstavenstva a riaditeľa spoločnosti Kúpele Sliač a.s. Martina Beňucha, ktorý predstavil aktuálny stav a plány rozvoja kúpeľného areálu.

„Ďakujem vedeniu župy a poslancom zastupiteľstva, že som mal možnosť pred nich predstúpiť a opísať im aktuálny stav, ale aj naše plány a prípravu pre rekonštrukciu objektov v Kúpeľoch Sliač. Ak sa zámer podarí a štát podporí túto obnovu, bude to významná aktivita s obrovským prínosom pre celý kraj a Slovensko. Vrátime spoločne slávu a jedinečnosť našim kúpeľom,“ uviedol riaditeľ kúpeľov.

„Realizácia tohto projektu je jednoznačne považovaná za prínos pre celú krajinu a o to viac pre náš kraj. Rozvoj kvalitnej zdravotnej starostlivosti, pracovných miest a služieb v cestovnom ruchu spolu s adekvátnou a profesionálnou starostlivosťou o životné prostredie – kúpeľný park ako aj národné kultúrne pamiatky sú aktivitami, ktoré významnou mierou prispejú k rozvoju celého regiónu,“ doplnil predkladateľ materiálu poslanec BBSK Martin Turčan.

Kúpele Sliač

Kúpele Sliač sú historický významné a unikátne kúpele s jedinečnou liečivou vodou vzácneho zloženia, ktorá pomáha najmä pri liečbe srdcovo-cievnych ochorení a zároveň pri ochoreniach pohybového aparátu, ženských ochoreniach a liečbe pacientov po prekonaní onkologických ochorení.

Ich význam a dosah je nielen pre kúpeľných hostí a rozvoj turizmu, ale aj obyvateľov celého regiónu, ktorí územie navštevujú. Široká verejnosť bohužiaľ už desiatky rokov so znepokojením sleduje úpadok tohto jedinečného kúpeľného miesta, ktoré je už niekoľko rokov opätovne v majetku Slovenskej republiky.

Kúpele Sliač sú jediné slovenské kúpele, kde majiteľom celého kúpeľného areálu a všetkých prevádzkových budov je 100 % štátna spoločnosť – Kúpele Sliač a.s. Akcionármi tejto spoločnosti sú v súčasnosti spoločnosti MH Manažment, a.s. a Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.