Kupujete byt na prenájom? Bratislava je lepšia voľba ako Praha, návratnosť investície je o 10 rokov kratšia

Investícia do jednoizbového bytu (50 m2) v centre Bratislavy sa vráti za 26 rokov

V porovnaní návratnosti investície je Bratislava na európskom priemere, kým Praha a Viedeň sú na chvoste rebríčka

Z európskeho porovnania návratnosti investície do bytu na prenájom vyšiel najhoršie v chorvátsky Dubrovník so 42 rokmi, kým v gréckych Aténach či španielskej Valencii sa investícia vráti už za 17 rokov. Bratislava je s 26 rokmi v európskom porovnaní na úrovni priemeru. Návratnosť investície v Bratislave je však o takmer desaťročie kratšia ako v Prahe. Vyplýva to z analýzy európskej maklérskej spoločnosti ProfitLevel.

Investícia do bytu v Prahe sa vráti o 10 rokov neskôr ako v Bratislave

Analytici spoločnosti ProfitLevel porovnali trhové ceny bytov a nájomné v 17 atraktívnych európskych hlavných mestách a dovolenkových letoviskách vo svojom porovnávači návratnosti bytových investícií. Medzi mestami s najdlhšou návratnosťou sa okrem Dubrovníka ocitli aj Mníchov (38 rokov), Viedeň (37 rokov) a ako najdrahšie mesto z krajín V4 aj Praha (35,5 roka).

Naopak, investícia do bytu na prenájom sa po Valencii a Aténach najviac oplatí v Marseille (necelých 22 rokov), Barcelone (22,5 roka) a na Gran Canaria na Kanárskych ostrovoch (23 rokov). Bratislava s 26 rokmi sa ocitla v strede poľa medi slovinskou Ľubľanou (25,6 roka) a Milánom (27,5 roka).

V turistických destináciách sa investícia vráti oveľa skôr ako v strednej Európe

Vysoký rast cien rezidenčných nehnuteľností počas pandémie ovplyvnila aj zmena štruktúry ponuky a dopytu. Jedným z kľúčových faktorov bol dopyt po bytoch ako investícii. Vývoj však nebol vo všetkých atraktívnych európskych mestách a turistických lokalitách rovnaký. Cenovky bytov v strednej Európe rastú už dlhšie výrazne vyšším tempom ako ceny nájmov. Rozdiel zvýraznila ešte pandémia v roku 2020, kedy napríklad ceny nájmov na Slovensku dočasne klesli.

„Výsledkom tohto vývoja je, že v strednej Európe je návratnosť bytov dlhšia ako v turisticky atraktívnych krajinách južnej Európy. Na juhu Európe vrátane ostrovov ako Kréta či Kanárske ostrovy sa cena investície vráti z prenájmu pomerne rýchlo. A to aj napriek tomu, že hlavná sezóna zaberá len pomerne malú časť celého roka,“ zhodnotila vývoj Lucia Žárska, hlavná analytička ProfitLevel.

Doba návratnosti v rokoch** Valencia 17,06 Atény 17,66 Marseille 21,78 Barcelona 22,51 Gran Canaria (Las Palmas) 23 Kréta (Iraklio) 23,37 Krakov 25,19 Ľubľana 25,62 Bratislava 26,11 Miláno 27,42 Budapešť 29,67 Nice 29,71 Varšava 30,76 Praha 35,46 Viedeň 37,16 Mníchov 38 Dubrovník 42,38

Doba návratnosti investície do bytu na prenájom v rokoch (podľa analýzy maklérskej spoločnosti ProfitLevel)

Ako sa porovnávala návratnosť bytov

Porovnávané údaje vychádzajú z crowd-sourcovaných dát zo stránky Numbeo.com, ktorá má k dispozícii viac ako 100 dátových bodov pre malé mestá za posledných 12 mesiacov. Údaje boli zozbierané v týždni od 10. do 17. januára 2022. Zachytené nájomné je v kategórii jednoizbových bytov (50 m2) v centre mesta za meter štvorcový.

Údaje boli porovnávané s inými zdrojmi, napríklad so stránkou Statista.com alebo analýzou spoločnosti Deloitte. Tieto iné zdroje však uvádzajú priemernú cenu za celé mesto, takže čísla spoločnosti ProfitLevel sú konzistentne vyššie.

Použité sadzby sú priemerné sadzby na rok 2021 podľa Európskej centrálnej banky.

