Kuzminová si pri víťazstve v stíhačke splnila ďalší sen, prvýkrát v kariére trafila všetky terče

OSLO 23. marca (WebNoviny.sk) – Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová si v sobotňajších stíhacích pretekoch v nórskom Osle dopriala ďalšie víťazstvo. Pri piatom tohtoročnom triumfe v Svetovom pohári dominovala systémom štart-cieľ, keď do pretekov vyrážala po piatkovom úspechu v šprinte z prvej pozície.

Ani na jednej položke nezaváhala a do cieľa prišla s obrovským viac ako minútovým náskokom pred druhou Nemkou Denise Herrmannovou.

Oslo jej prináša dobrú energiu

Nórska metropola Oslo je pre 6-násobnú olympijskú medailistku zasľúbeným miestom. Počas svojej úspešnej kariéry tam dokázala triumfovať už šesťkrát, čo predstavuje až tretinu z jej 18 víťazstiev na vrcholných podujatiach.

„Prináša mi dobrú energiu. Nabíja ma pozitívnymi myšlienkami. Keď svieti slniečko a vidím z Holmenkollenu na Oslo a nádherný fjord, mám chuť zastať a všetky tie krásne výhľady si uložiť do hlavy. Na Holmenkollene to dýcha slávnou športovou históriou, klasickým lyžovaním i biatlonom. Z ľudí vyžaruje úprimný vzťah k športu,“ povedala Kuzminová pre denník Šport.

Splnila si sen

Pred sezónou sa 3-násobná olympijská víťazka Kuzminová vyjadrila, že by si pred ukončením kariéry rada splnila ešte dva sny. Prvým bol titul svetovej šampiónky, čo sa jej podarilo na nedávno skončených majstrovstvách sveta vo švédskom Östersunde, kde nenašla premožiteľku v rýchlostných pretekoch.

Jej druhým snom bolo „sklopiť“ všetkých 20 terčov v individuálnych pretekoch, čo sa jej do soboty nepodarilo pri žiadnom doterajšom štarte. Sama sa často vyjadrovala, že streľba nepatrí medzi jej silné zbrane, no aj tento sen sa jej nakoniec podarilo vyplniť.

Predviedla sebavedomú a rytmickú streľbu

Kuzminovej výkon sledoval aj jej bývalý tréner a v súčasnosti kouč ukrajinskej mužskej reprezentácie Juraj Sanitra.

„Priznám sa, že som to začal sledovať až od druhej streľby, keď som videl s akým veľkým náskokom Nasťa beží. Naozaj, dnes to bolo vyplnenie jej ďalšieho sna. Bezchybná streľba v takomto počasí, aké je dnes v Osle, je vynikajúci výsledok. Predviedla sebavedomú a rytmickú streľbu. Myslím si, že nie je čo k tomu dodať. Bola to ukážka a veľká škola, ako má vyzerať výkon šampiónky,“ uviedol pre RTVS Sanitra.

S výzvou vylepšiť Kuzminovej streľbu sa počas ich spoločného pôsobenia popasoval aj Sanitra. „Pokiaľ si spomínam na začiatok jej kariéry, tak jeden známy slovenský tréner povedal, že už ruskí tréneri tvrdili, že Nasťa nikdy nebude vedieť strieľať. A myslím si, že to bola aj taká výzva, presvedčiť ich o tom, že Nasťa sa dá strelecky pripraviť. Nikdy nebola typom pretekárky, ktorá by v každých pretekoch bezchybne strieľala. Ak sa koncentruje ako dnes a je správne naladená a pripravená, dokáže, že vie strieľať. Myslím si, že to potvrdila niekoľkokrát počas svojej kariéry,“ skonštatoval pre RTVS Sanitra.

Oslavy si necháme na úplný koniec

Bezchybná streľba potešila aj Kuzminovej streleckého trénera Čecha Tomáša Kosa, ktorý do jej tímu pribudol iba pred začiatkom aktuálnej sezóny.

„Nasťa dosiahla svoj ďalší míľnik. Dúfali sme, že štyri nuly raz prídu. Na nástrele bol ostrý vietor, takže mohli prísť komplikácie. Musím však povedať, že aj šťastie bolo na jej strane. Na strelnici mala pokoj pri všetkých štyroch položkách, a podarilo sa. Dnes si to ustrážila, skoro všetky rany mala centrové a bez žiadnych problémov. Oslavy si necháme až na úplný koniec po nedeľňajších pretekoch,“ dodal Kos pre RTVS.