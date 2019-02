Kuzminová skončila v Salt Lake City v Top 5, o medailu ju pripravil jeden chybný výstrel

SALT LAKE CITY 14. februára (WebNoviny.sk) – Nórska biatlonistka Marte Olsbuová-Roiselanová zvíťazila vo štvrtkových rýchlostných pretekoch žien na 7,5 km v rámci Svetového pohára v americkom Salt Lake City.

Bezchybná streľba víťazky

Dvadsaťosemročná Olsbuová-Roiselanová triumfovala po bezchybnej streľbe pred druhou v cieli Fínkou Kaisou Mäkäräinenovou, ktorá zaostala iba o 11,5 s za víťazkou. Tretia skončila Nemka Franziska Hildebrandová so stratou 21,4 s na najúspešnejšiu.

Dvojnásobná olympijská medailistka Marte Olsbuová-Roiselanová si vybojovala tretí kariérny triumf v individuálnych pretekoch SP. Obe predošlé víťazstvá prišli v decembri, keď uspela v rýchlostných a stíhacích pretekoch v českom Novom Meste na Morave.

Trojnásobná olympijská víťazka Anastasia Kuzminová finišovala na vynikajúcom 5. mieste. Na strelnici urobila jednu chybu v stoji. Na trati predviedla tretí najrýchlejší bežecký čas zo všetkých štartujúcich.

Kuzminovej problémy s dýchaním

„Snažila som sa na trati držať také tempo aké som nasadila v prvom kole. A nedokázala som to rozdýchať pred streľbou v stoji. Veľká škoda, lebo v tréningu sa ukazovalo, že na to mám. Dnes som mala na to, aby som skončila na pódiu, ale nevyšlo to. Pre vysokú nadmorskú výšku som mala v poslednom kole problémy s dýchaním, aj preto ma niektoré súperky nakoniec predbehli,“ uviedla Kuzminová v rozhovore pre RTVS.

V 85-člennom štartovom poli chýbali sestry Ivona a Paulína Fialkové a Terézia Poliaková.

Program 8. kola SP v americkom Salt Lake City pokračuje v piatok 15. februára o 19.15 h SEČ rýchlostnými pretekmi mužov, v sobotu 16. februára sa uskutočnia stíhacie preteky žien o 18.10 h SEČ a mužov o 22.10 h SEČ. V nedeľu program uzavrú štafety miešaných dvojíc na 1×6 km a 1×7,5 km o 18.10 h SEČ a štafety miešaných štvorčlenných družstiev na 2×6 km a 2×7,5 km o 22.05 h SEČ.