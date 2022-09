Kvalita, ktorá predbehla svoju dobu: Novinky Miele z veľtrhu IFA 2022 v Berlíne

Prémiový výrobca spotrebičov Miele predstavil na tohtoročnom veľtrhu IFA množstvo noviniek, zameraných predovšetkým na kreatívne varenie a životný štýl. Predstavenie produktov v stánku Miele sprevádzali inšpiratívne podujatia s hviezdnymi šéfkuchármi, ktorí ponúkali pre hostí špičkové jedlá na ochutnávku. Stredobodom pozornosti boli nové technológie a funkcie, pomocou ktorých sa spoločnosť snaží chrániť životné prostredie a podporovať užívateľov k zodpovednosti voči planéte. Motto veľtrhu znelo: „Objavte kvalitu, ktorá predbehla svoju dobu. Pre lepší zajtrajšok.“

Čo to znamená v praxi, odhalili dvaja výkonní riaditelia a spolumajitelia spoločnosti – Dr. Markus Miele a Dr. Reinhard Zinkann, ako aj Dr. Axel Kniehl, výkonný riaditeľ marketingu a predaja skupiny Miele, na tlačovej konferencii v Berlíne.

Šetrenie ide ľahšie s kvalitnými spotrebičmi

Cesta k zníženiu potravinového odpadu prichádza napríklad v podobe nových voľne stojacich chladničiek radu K 4000 s inovatívnym systémom PerfectFresh Active, v ktorom kombinácia teploty okolo nuly s vlhkosťou a jemnou vodnou hmlou udrží zeleninu a ovocie chrumkavé a čerstvé až päťkrát dlhšie. Navyše, vylepšení inteligentní asistenti varenia a aplikácie receptov, ako aj inteligentný manažment energie, zaisťujú väčšiu udržateľnosť v domácnosti. „Značka Miele svojimi novými chladiacimi produktmi vedie aj v oblasti energetickej účinnosti,“ hovorí Axel Kniehl. Obzvlášť špičkové, ale tenké izolačné panely s oxidom kremičitým (kyselina kremičitá) zaisťujú trvalé hodnotenie energetickej účinnosti A po dlhé roky. Ďalšie novinky na veľtrhu IFA sa zameriavajú najmä na kuchyňu, počnúc známym, obzvlášť chutným, výživným a zdravým spôsobom prípravy: varením v pare. Kombinácia tohto spôsobu s plne vybavenou rúrou na pečenie je to najlepšie v modernej špičkovej kuchyni.

V tomto segmente značka predstavila na IFA nové špičkové modely, ktoré sú teraz vďaka funkcii HydroClean aj samočistiace. Konkrétne ide o konvektomaty, ktoré kombinujú rúru na pečenie s prvotriednymi špecifikáciami s plnohodnotnou parnou rúrou. A na rýchlo sa rozvíjajúcom trhu indukčných varných dosiek s integrovaným odsávačom pary Miele predstavilo optimalizované modely, ktoré zaručujú efektívnejšie odsávanie ako ich predchodcovia – a zároveň sú výrazne tichšie. „Všetky spomínané modely sú testované na 20 rokov,“ hovorí Markus Miele, ktorý predstavil plány a ciele spoločnosti na ďalšie znižovanie emisií CO2 v rôznych oblastiach. Už len z tohto dôvodu je rozhodnutie pre Miele príspevkom ku každodennej udržateľnosti.

Zároveň Miele predstavilo aj novú základnú modelovú sériu, ktorá zníži uvádzaciu cenu v tejto vyhľadávanej kategórii produktov približne o jednu tretinu, vďaka čomu bude varenie v pare prístupnejšie pre väčšiu cieľovú skupinu. Miele tiež predstaví novú základnú sériu rúr s novým dizajnom, a viacerými funkciami čím ponúka väčšiu hodnotu a kvalitu za menej peňazí.

Spoločnosť Miele sa snaží o to, aby bola každá inteligentná domácnosť trvalo udržateľná, a tým prispieva k ďalšiemu znižovaniu emisií CO2 a účtov za elektrinu. Pomoc prichádza napríklad v podobe nového panela spotreby v aplikácii Miele*. Ten zaznamenáva, koľko vody a elektriny skutočne spotrebovala umývačka riadu alebo práčka počas dokončeného programu – a zároveň poskytuje tipy, ako spotrebiče využívať efektívnejšie. Prostredníctvom inteligentného riadenia energie môžu zákazníci so strešným fotovoltaickým panelom ešte viac znížiť svoju CO2 stopu. Za týmto účelom Miele spolupracuje so silnými partnermi.

Foto: Miele

Miele prináša udržateľnosť do každodenného života

Cieľom interaktívnej uličky udržateľnosti v samom srdci stánku Miele bolo demonštrovať úsilie, ktoré spoločnosť vynakladá na rozšírenie ochrany životného prostredia a klímy na všetkých miestach v oblasti predaja, servisu a logistiky. To jasne ukazuje, v koľkých smeroch Miele podporuje zákazníkov v udržateľnejšom živote a zároveň šetrí peniaze. Dokonca aj samotný výstavný stánok bol navrhnutý tak, aby bol udržateľný: sekcie stánkov sa ukladajú do skladu na opätovné použitie, nábytok a dekoratívne zariadenie sa prenajíma, všetok použitý papier je 100% recyklovaný.

Program zavŕšilo živé varenie s delikátnymi vzorkami – a ako vždy si odborní návštevníci môžu po náročnom dni na veľtrhu vychutnať občerstvenie v kaviarni Miele. „Pre Miele je fantastické, že po vynútenej dvojročnej prestávke môžeme opäť privítať hostí z Nemecka a zvyšku sveta,“ hovorí Frank Jüttner, senior viceprezident regiónu DACH a zároveň výkonný riaditeľ Miele pre Nemecko. „IFA zostáva najdôležitejším rodinným stretnutím, na ktorom sa zúčastňujú naše dcérske spoločnosti a ich obchodní partneri, skrátka ide udalosť, na ktorú sa celý náš tím IFA tešil celé mesiace.“

* Aplikácie sú doplnkové digitálne ponuky od Miele & Cie. KG alebo od partnerských spoločností. Všetky mobilné aplikácie podporujú platformu Miele@home. Rozsah funkcií sa môže líšiť v závislosti od modelov a trhov.

