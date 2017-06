Kvalita servisu pri donáške spotrebičov stúpa

BRATISLAVA 22. júna 2017 (WBN/PR) – Online nakupovanie sa prestalo nazývať „trendom“ a stalo sa štandardom. Veľkí predajcovia, ktorí ponúkajú širokú paletu spotrebičov, či už cez internet, alebo vo svojich kamenných prevádzkach, kladú čoraz väčší dôraz na kvalitu a efektivitu pri ich donáške.

Logistická a prepravná spoločnosť Gebrüder Weiss vypracovala prepravné riešenie B2C pod názvom Pro.line home service, ktoré má pomôcť predajcom elektroniky ponúknuť čo najprofesionálnejší prístup pri doručovaní do domácností v rámci celého Slovenska.

„Naša služba pro.line home pokrýva kompletné spracovanie objednávky, počínajúc jej prijatím, cez avizáciu doručenia, transport, až po vynesenie tovaru k zákazníkovi, ako aj inštaláciu a platbu. Špeciálna je u nás dvojosádka, čo znamená, že zakúpený tovar doručujú vždy dve osoby, aby bola donáška pre spotrebiteľa čo najpohodlnejšia,“ vysvetľuje René Stranz, konateľ spoločnosti Gebrüder Weiss Slovensko.

Spotrebiteľ hodnotí predajcu nielen na základe toho, či doručený tovar vyzerá skutočne ako na obrázku, ale aj na základe prístupu pri samotnom doručení. Väčšina ľudí dnes uprednostňuje pohodlné nakupovanie z prostredia domova, alebo kancelárie. Spoločnosť Gebrüder Weiss preto navrhla spektrum služieb, z ktorých si môžu predajcovia vybrať, a ďalej ich ponúknuť koncovému zákazníkovi pri doručení bielej a čiernej techniky, spotrebnej elektroniky, či nábytku. Celý proces sa začína výberom požadovaného tovaru koncovým zákazníkom a zadaním objednávky do systému. Následne je zákazníkovi doručené potvrdenie o prijatí objednávky.

GW zabezpečí dohodnutie termínu a sms notifikáciu s presnými informáciami, kedy bude objednaný tovar doručený. Samozrejmosťou služby Pro.line home je možnosť sledovania aktuálneho statusu objednávky on-line. Stačí len zadať „trackingnumber“ do systému a zistiť, kde sa tovar v danom momente nachádza. Zásielky sú doručované od 24 do 72 hodín. V ponuke je aj Premium služba doručenia tovaru do 24 hodín od objednania. Štandardne sa doručuje v pondelok až piatok od 8:00 do 16:30 hodiny. Opäť aj tu je v ponuke Premium servis – doručovanie v sobotu a časové okno medzi 18.00 – 21.00, pre zabezpečenie maximálneho pohodlia koncového spotrebiteľa. Štandardom je aj SMS pripomienka v deň doručenia, či telefonát 30 minút pred doručením.

„Naša služba zabezpečí, že objednaný tovar doručíme priamo do bytu, a nie iba pred dvere. Ak si zákazník želá inštaláciu, aj to preňho radi urobíme – najmä ak ide o pračky, chladničky, či televízory. Napríklad, ak si koncový zákazník objedná televízor od niektorého z našich zákazníkov a chce, aby sme mu priamo na mieste naladili programy, samozrejme tak urobíme. Zákazník si potom televíziu už iba zapne a môže hneď sledovať. To je kvalita, ktorú v Gebrüder Weiss ponúkame a ktorú od nás zákazníci aj očakávajú,“ dodáva Stranz.

Pre koncového spotrebiteľa môže byť zaujímavá aj možnosť platby platobnou kartou pri dobierke. Spoločnosť Gebrüder Weiss poskytuje službu Pro.line home pre predajcov elektroniky DATART International, a.s., Internet Mall Slovakia, s.r.o. a NAY a.s. Viac na www.gw-world.sk

Tabuľka portfólia služieb v rámci Pro.line home: