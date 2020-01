Kyberzločinci zneužívajú koronavírus ako návnadu, falošné súbory obsahovali malvér aj trójskeho koňa

Na internete sa objavili škodlivé súbory maskované ako dokumenty súvisiace s novoobjaveným koronavírusom, vírusovým ochorením, ktoré bolo z hľadiska šíriaceho sa nebezpečia top správou posledných dní. Upozorňuje na to spoločnosť Kaspersky.

Namiesto rád dostali červy a trójskeho koňa

„Detekované škodlivé súbory sa vydávali za správy o koronavíruse a boli skryté pod príponami súborov .pdf, .mp4 či .docx. Samotné názvy súborov naznačovali, že by mohli obsahovať video inštrukcie s pokynmi na ochranu pred vírusom, nové informácie o tejto hrozbe a dokonca aj postupy detekcie tohto vírusu, no v realite to bolo úplne inak,“ objasňuje v tlačovej správe Kaspersky.

V skutočnosti obsahovali celý rad hrozieb od trójskych koní po červy, ktoré sú schopné ničiť, blokovať, upravovať alebo kopírovať údaje, ako aj zasahovať do prevádzky počítačov alebo počítačových sietí.

„Koronavírus, o ktorom sa momentálne široko diskutuje a sú ho aj plné médiá, už stihli kyberzločincii využiť ako návnadu. Doteraz sme boli schopní rozpoznať 10 jedinečných súborov, a keďže takéto aktivity zaznamenávame v súvislosti s populárnymi mediálnymi témami často, očakávame, že ich počet bude len rásť. Vzhľadom na to, že sa ľudia aj naďalej obávajú o svoje zdravie, pravdepodobne budeme svedkami toho, že sa čoraz viac bude rozširovať malvér ukrytý vo falošných súboroch týkajúcich sa koronavírusu,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Kaspersky pre východnú Európu Miroslav Kořen.

Pozor na podozrivé odkazy

Kaspersky preto radí vyhnúť sa podozrivým odkazom, ktoré sľubujú exkluzívny obsah a orientovať sa na dôveryhodné a legitímne informácie na oficiálnych zdrojoch. Vhodné je podľa spoločnosti pozrieť sa na stiahnutú príponu súboru. Dokumenty a videosúbory by nemali byť vytvorené vo formátoch .exe alebo .lnk.

