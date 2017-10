Kyrgios sa ospravedlnil, ale za vystrelené loptičky a skreč v Šanghaji dostal mastnú pokutu

ŠANGHAJ 11. októbra (WebNoviny.sk – Austrálsky tenista Nick Kyrgios, ktorý v utorok ukončil bezdôvodne zápas 1. kola s Američanom Stevom Johnsonom na turnaji ATP World Tour Masters 1000 Rolex v čínskom Šanghaji po prehratom tajbrejku prvého setu, dostal pokutu 31 085 amerických dolárov.

Kyrgios bol pokutovaný sumou 21 085, ktorá predstavuje prémiu za prvé kolo, keď po odstúpení nezašiel za lekárom. Podľa pravidiel ATP je povinný zúčastniť sa na prehliadke v prípade zranenia. Za nešportové správanie mu následne vyrubili 10-tisíc dolárov. Na turnaji ho vylúčili aj zo štvorhry.

Vystrelené loptičky mimo dvorca

Kyrgiosa rozhodilo už v 11. geme niekoľko sporných výrokov čiarových rozhodcov a vyventiloval sa vystrelením dvoch loptičiek mimo dvorca, za čo dostal z empajru varovanie.

Za stavu 5:6 si napokon udržal podanie a o osude prvého setu rozhodoval tajbrejk. Austrálčan v ňom viedol 3:0 aj 4:2, Johnson však znížil na 3:4 a Kyrgios to okomentoval niekoľkými hanlivými výrazmi. Tie neušli pozornosti hlavnému rozhodcovi, ktorý ho potrestal trestným fiftínom.

Známeho burliváka to nenechalo chladným. Podľa austrálskeho serveru ubitennis to okomentoval: „Ak toto prehrám, tak to skrečujem a idem domov.“ Johnson za stavu 6:5 v tajbrejku zaservoval esom, na čo Kyrgios rovno zamieril k sieti, aby prekvapenému súperovi podal ruku a bez udania dôvodu zápas skrečoval.

Hráč sa niekoľko hodín po incidente prostredníctvom sociálnej siete twitter za svoje správanie ospravedlnil: „Chcel by som sa ospravedlniť fanúšikom v Šanghaji i pred televíznymi obrazovkami. Posledných 24 hodín som som čelil problémom so žalúdkom, na kurte som skutočne zápasil, čo bolo vidieť od prvého bodu. V tréningu ma rozbolelo rameno, po prvom prehratom sete som nemal dostatok síl pokračovať, 24 hodín som nejedol.“

V Šanghaji už raz „odpochodoval“ zápas

Ani na minuloročnú edíciu turnaja ATP World Tour Masters 1000 Rolex v Šanghaji nemá Kyrgios dobré spomienky. Bučanie a pískanie z tribún si vyslúžil po tom, keď súboj s Mischom Zverevom „odpochodoval“ zjavne bez záujmu uspieť – prehral 3:6, 1:6.

Asociácia tenisových profesionálov (ATP) mu dala najvyššiu možnú sankciu 10 000 amerických dolárov (USD) za nedostatok maximálneho úsilia, 5000 USD za verbálne napadnutie diváka a 1500 USD za nešportové správanie.

Dodatočne na základe vyšetrovania pridala ešte pokutu 25 000 USD a dištanc na osem týždňov s platnosťou do 15. januára 2017. V druhom prípade však suspendáciu zredukovali na tri týždne do 7. novembra 2016, keďže absolvoval poradenský program u športového psychológa, resp. alternatívu tohto typu schválenú ATP.