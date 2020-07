La Liga nepustí fanúšikov na tribúny, v Španielsku sa obávajú druhej vlny nákazy koronavírusom

Fanúšikovia v Španielsku sa už v tejto sezóne nevrátia na tribúny futbalových štadiónov. Návrat divákov kategoricky vylúčili šéf La Ligy Javier Tebas aj predsedníčka športovej rady Irene Lozanová. Dôvodom je minimalizovať riziko nákazy koronavírusom a chrániť sa pred prípadnou druhou vlnou pandémie.

Iba 250 ľudí na štadiónoch

Španieli nebudú nasledovať ligové súťaže v menších futbalových krajinách, akými sú Dánsko, Česko, Bulharsko, Srbsko či Slovensko, kde priaznivejšia situácia s koronavírusom umožnila návrat divákov na štadióny aspoň v obmedzenom počte. Informuje o tom aj portál Sportstar.

„Zvažovali sme niekoľko alternatív, ale najbezpečnejšie je dokončiť sezónu bez divákov. Futbal nie je divadlo, dokáže rozhýbať ľudí na tribúnach, aj ich emócie. Ak by sme povolili tretinové zaplnenie štadiónov, v niektorých prípadoch by to znamenalo, že by tam prišlo aj 30 000 ľudí. Preto to ponecháme v súčasnom stave za zatvorenými dverami s účasťou povolených 250 ľudí,“ vysvetlila Lozanová.

Problém s astúrskym derby

Šéf La Ligy Tebas dodal, že ešte väčším problémom ako fanúšikovia na tribúnach by bolo ich neskoršie zhromažďovanie sa po skončení zápasom za účelom prípadnej oslavy víťazstva.

„La Liga neumožní divákom návrat do zápasového diania. Momentálne to nie je naša priorita, aby sme to umožnili. Nedávno sme mali problém a astúrskym derby Sporting Gijón – Real Oviedo. Pred štadiónom bolo viac ako 2000 ľudí… Nemôžeme si dovoliť konať len sami pre seba. Ak nebudeme opatrní, môže nás zastihnúť druhá vlna nákazy,“ komentoval Tebas.