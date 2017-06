Lacko úspešne zvládol kvalifikáciu, postúpil do hlavnej súťaže v nemeckom Halle

HALLE 18. júna (WebNoviny.sk) – Slovenský tenista Lukáš Lacko si zahrá v hlavnej súťaži na turnaji ATP World Tour 500 Gerry Weber Open v nemeckom Halle.

Dvadsaťdeväťročný piešťanský rodák počas víkendu zvládol úspešne dvojkolovú kvalifikáciu: v sobotu si ako ôsmy nasadený poradil na úvod s Belgičanom Rubenom Bemelmansom za 64 minút 6:4, 6:3 a v nedeľňajšom finále zdolal aj trojku kvalifikačného “pavúka” – 33-ročného Taliana Andreasa Seppiho za 81 minút 6:4, 7:5.

Lacko v prvom sete duelu so Seppim “brejkol” rodáka z Bolzana v desiatom geme, čo znamenalo zisk úvodného dejstva. V druhom sete slovenský tenista jedinýkrát v stretnutí prišiel o vlastný servis, skúsený Talian vzápätí zvýšil na 4:2, neskôr aj na 5:3, ale ani to mu nestačilo. Lukáš Lacko štyri víťaznými hrami za sebou, pričom dvakrát prelomil podanie súpera, doviedol napokon zápas do úspešného konca.

Dvojhra – kvalifikácia – 1. kolo:

Lukáš Lacko (SR-8) – Ruben Bemelmans (Belg.) 6:4, 6:3 za 64 minút

Dvojhra – kvalifikácia – 2. kolo (finále):

Lukáš Lacko (SR-8) – Andreas Seppi (Tal.-3) 6:4, 7:5 za 81 minút