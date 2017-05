BRATISLAVA 15. mája (WebNoviny.sk) – Americká speváčka Lana Del Rey zverejnila skladbu Coachella – Woodstock in My Mind. Novinka sa bude nachádzať na albume Lust For Life, ktorého dátum vydania ani tracklist zatiaľ nie sú známe.

Tridsaťjedenročná rodáčka z New Yorku z nahrávky predtým ponúkla titulnú pieseň, v ktorej hosťuje kanadský spevák The Weeknd, a tiež singel Love. Interpretka takisto prezradila, že na skladbe Tomorrow Never Came spolupracoval hudobník Sean Lennon. Medzi hosťami na albume sa objaví aj speváčka Stevie Nicks z kapely Fleetwood Mac.

Lana Del Rey, vlastným menom Elizabeth Woolridge Grant, debutovala v roku 2008 EP nahrávkou Kill Kill, po ktorej vydala album Lana Del Ray a.k.a. Lizzy Grant (2010). Do povedomia verejnosti sa však dostala až v roku 2011 vďaka hitu Video Games, ktorý sa prebojoval do top 10 britského singlového rebríčka. Skladba je súčasťou jej druhej štúdiovky Born To Die (2012), ktorá obsahuje aj single Blue Jeans, National Anthem, Dark Paradise, Born To Die alebo Summertime Sadness.

S tretím albumom Ultraviolence (2014) po prvý raz dobyla americký rebríček Billboard 200. So zatiaľ poslednou nahrávkou Honeymoon (2015) sa dostala v UK Charte aj Billboarde 200 na druhé miesto. Speváčka už stihla získať dve BRIT Awards, Q Award, Ivor Novello Award a nominovali ju na tri Grammy či Zlatý glóbus.

Informácie pochádzajú z webstránky pitchfork.com a archívu agentúry SITA.