Lásku niekedy nezmení ani čas…. Nicholas Sparks a novinka Prianie

Maggie tento príbeh nerozprávala už roky… pred vyše dvadsiatimi rokmi sa zamilovala, mala iba šestnásť rokov a bola ďaleko od svojho domova. Úplne ju uchvátil, pretože bol prirodzený, nesúdil ju a naučil ju fotiť. Ich prvý bozk bol úžasný. A ich láska presne taká, aká býva len raz za život…

Nicholas Sparks a jeho nový dojímavý romantický príbeh Prianie .

Život šestnásťročnej Maggie Dawesovej zmenilo stretnutie s nevhodným chlapcom v nevhodnom čase. Aby sa rodičia vyhli klebetám, poslali Maggie k tete na vzdialený ostrov. V zabudnutom mestečku Ocracoke má Maggie o niekoľko mesiacov porodiť a dieťa okamžite prenechať adoptívnym rodičom. Maggie je vo svete rybárov úplne stratená, chýba jej ruch Seattlu a rodina, aj keď s konzervatívnymi názormi. Našťastie, teta jej nájde doučovateľa Brycea Tricketta. Prirodzený, úprimný mladík odhalí Maggie zvláštnosti mestečka aj jeho vetrom ošľahanú pláž a zasvätí ju do tajomstiev fotografovania. Táto vášeň predurčí zvyšok jej života.

Ako renomovaná fotografka neskôr prevádzkuje úspešnú galériu v New Yorku a jej fotografie pozná celý svet. Krátko pred Vianocami však Maggie zasiahne krutá správa a neostáva jej iné, len sa s ňou zmieriť. Možno preto sa zbližuje s mladým kolegom, ku ktorému ju viaže čoraz vrúcnejšie puto. Posledné dni roka strávia Maggie a Mark spolu a Maggie mu vyrozpráva príbeh o láske, ktorá jej zmenila život spôsobom, aký by si len málokto vedel predstaviť.

Nikolas Sparks je geniálny autor súčasných moderných romancí, ktoré nie sú presladené, vždy majú aj hlbší význam a odkaz, a môžu ich čítať tak ženy ako aj muži – ja som toho malým dôkazom. Prianie z vydavateľstva Ikar je trpko-sladký príbeh o veľkosti prvej lásky, o hľadaní sebahodnoty, o sebaprijatí. Pri čítaní si možno uvedomíte, ako nás dokáže láska meniť a formovať. Ako nás neraz posunie na miesto a spôsobom, ktorému nerozumieme, no ktorý má napokon zmysel. Je to príbeh o tom, čo si naozaj a najviac prajeme.

„Vzala si dieťatko po pôrode do náručia?“

Sprvu neodpovedala. V duchu sa vrátila k minútam po pôrode. Cítila úľavu a únavu. Počula detský plač, doktori a sestry pobehovali po sále, každý vedel, čo má robiť, len ona všetko vnímala rozmazane.

„Nie,“ sťažka si povzdychla. „Doktor sa ma spýtal, či to chcem urobiť, ale nemohla som. Bála som sa, že ak si dieťa priviniem, nikdy sa ho nevzdám.“

„A vtedy ti napadlo, že bábätku necháš svojho macka…“

„Neviem,“ odvetila popravde. „Nepamätám sa, či to bolo v tom čase. Všetko som mala zahmlené, chaotické, ale zdá sa mi, že v kútiku duše som práve vtedy chcela dieťatko podržať v náručí. Pamätám sa, že som podpísala dokumenty, rozlúčila sa s tetou a Gwen a zrazu som v izbe osamela s mamou. Ako v zlom sne.“

Nicholas Sparks

Je jedným z najobľúbenejších rozprávačov príbehov o láske, autor viac ako dvadsiatky románov. Dosiaľ sa vo svete predalo vyše stopäť miliónov výtlačkov jeho kníh. Všetky diela vrátane biografie Tri týždne s bratom (Three Weeks With My Brother), ktorú napísal s bratom Micahom, sa zaradili medzi bestsellery v rebríčku New York Times a preložili ich do päťdesiatich jazykov. Podľa jedenástich románov Nicholasa Sparksa nakrútili úspešné filmy.

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis