LeasePlan odovzdal cenu na prestížnom podujatí „Futbalista roka 2020“

Poznáme víťaza ankety Futbalista roka 2020. Štvrtkový galaprogram priniesol mená najlepších hráčov futbalu na Slovensku.

Slávnostné vyhlásenie výsledkov sa konalo počas štvrtkového večera za sprísnených hygienických opatrení a v obmedzenom počte prítomných hostí.

Milovníci futbalu mali príležitosť celú anketu sledovať v priamom prenose v televízii JOJ Plus. Jednu z prvých cien s názvom „Futbalistka roka“ odovzdal hráčke Márii Korenčiovej Lukáš Macko, marketingový manažér zo spoločnosti LeasePlan Slovakia. Brankárka milánskeho AC získala ocenenie prvýkrát. „Veľmi si triumf vážim, venujem ho mojim rodičom,“ povedala cez videoodkaz Korenčiová. Trofej za Máriu Korenčiovú prevzal člen výkonného výboru Juraj Jánošík. Podujatie Futbalista roka sa uskutočnilo už 28-krát a oceňuje tých najlepších hráčov na Slovensku, pričom myslí aj na legendy, ktoré stáli za úspechmi tohto športu u nás aj v zahraničí. Líder na trhu operatívneho lízingu a partner Slovenského futbalového zväzu, spoločnosť LeasePlan Slovakia, je súčasťou prestížnej ankety od roku 2019. „Mobilita a futbal sú spojené nádoby. Ak nie ste dostatočne aktívni na ihrisku, nemôžete podávať dobré výkony a skórovať. To isté platí pre biznis sektor a firemnú mobilitu. Je pre nás cťou byť oporou najpopulárnejšieho športu na Slovensku aj v tomto komplikovanom období, a to nielen podporou zväzu, ale aj viacerých klubov a mládeže na Slovensku,“ povedal Lukáš Macko.

Informačný servis