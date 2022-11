Legenda, ktorá chutí: medzi Slovákmi obľúbený BB puding oslavuje 75 rokov

Puding, ktorý nielen chutí, ale aj lieči? Hovoríme o ikonickej a generáciami obľúbenej pochúťke, ktorá už 75 rokov prináša nezameniteľnú chuť detstva.

BB puding s usmiatym chlapčekom na obale sa v priebehu rokov stal ozajstnou legendou a získal si srdcia mnohých Slovákov. Poďme sa spoločne pozrieť na jeho príbeh a ako si naňho spomínajú známe osobnosti.

Puding s neobyčajným príbehom

Príbeh BB pudingu sa začal písať po druhej svetovej vojne, kedy prišiel podnikateľ z Piešťan Ľudovít Winter s originálnym nápadom výroby „liečivého“ pudingu.

Ľudovít Winter, tak ako aj množstvo iných ľudí, mal po návrate z koncentračného tábora problémy s bežným príjmom potravy. Aby pomohol sebe a aj iným vyhladovaným ľuďom, založil v roku 1945 firmu Panvita na výrobu detskej výživy. Dva roky na to prišiel s unikátnym receptom na chutný a posilňujúci BB puding. Podľa slov vynálezcu, ktorý si ho sám dopriaval každý deň, je BB puding určený na posilnenie organizmu pre slabé, chudokrvné a rachitické deti, ženy v tehotenstve, dojčiace matky a všeobecne na posilnenie organizmu dospelých. Na jeho vyváženej receptúre sa podieľalo množstvo renomovaných odborníkov, dietológov i lekárov na Slovensku.

BB puding bolo možné dostať najprv ako liek v lekárňach, neskôr sa stal dostupným aj v obchodoch.

Ľudovít Winter sa vďaka tomuto originálnemu výrobku zapísal do slovenských dejín a zároveň pomohol nespočetnému množstvu ľudí.

Vzhľad sa mení, ale kvalita ostáva

Od polovice 90. rokov výrobu BB pudingu prebrala spoločnosť Dr. Oetker, ktorá sa takto stala hrdým pokračovateľom tradície jeho výroby.

Zmena doby, obalov či ľudí nemala vplyv na dobré meno BB pudingu, to sa naďalej šírilo a dodnes šíri do všetkých kútov Slovenska. Kvalitný kakaový prášok a unikátna keksová múčka je to, čo dodáva tomuto pudingu nezameniteľnú chuť už niekoľko desaťročí.

„BB puding je slovenskou legendou, ktorá prináša nezameniteľnú chuť detstva už celé generácie. Originálna receptúra pudingu zostala takmer 75 rokov nezmenená, pretože dokonalé veci netreba meniť, iba sa o ne s láskou starať,“ hovorí Jozef Debrecký, generálny riaditeľ spoločnosti Dr. Oetker.

Kto ochutnal BB puding, ten vie ako chutí ozajstné detstvo. Výnimkou nie sú ani známe osobnosti, ktoré sa s nami podelili o ich obľúbené sladké momenty.

Moderátorka a bývalá ambasádorka značky Dr. Oetker, Adriana Poláková: Na klasiku nedá dopustiť.

„BB puding sa mi spája s maminou a piškótami. Keď sme boli deti a chceli sme niečo sladké, mamina nám vždy pripravila klasický BB puding s piškótami. Pamätám si tiež, že som si ho neskôr dávala do mlieka a pila ako studené kakao. Je to naozaj výborné! Dnes sa to hemží receptmi od výmyslu sveta, ale ja na klasiku nedám dopustiť.

Jedinečnosť BB pudingu pre mňa spočíva v tom, že každému dokáže pripomenúť detstvo či už chvíle u babky na prázdninách, alebo večer doma pri večerníčku. Tak sme to mali my – dali sme si puding, umyli si zuby a išli spať.“ ☺

Moderátorka a influencerka Miriam Kalisová: Chuť BB pudingu je pre ňu nenahraditeľná.

„U mňa sa BB puding spája jednoznačne s pudingovými sobotami, zaváranými jahodami a piškótami. Mňam! V poslednej dobe ho však najviac používam do mojej čokoládovej bábovky, ktorú musíte určite vyskúšať. Recept nájdete na mojom Instagramovom profile. Pre mňa je BB puding naozaj výnimočný, pretože sa mi silno viaže na spomienky z detstva. Rovnako jeho chuť sa nedá ničím nahradiť.“

Herec, hudobník a moderátor najsladšej show na Slovensku, Juraj Bača: Puding pre neho symbolizoval odmenu.

„Mamina nám BB puding robievala vždy v nedeľu ako dezert po obede. Keď som bol dieťa, puding pre mňa symbolizoval odmenu za to, že som zjedol všetku zeleninu. Keď som bol starší, bol pre mňa takou poslednou bodkou za víkendovým pobytom doma, keďže som v nedeľu cestoval na internát. Som fanúšik klasiky, takže si ho najradšej vychutnávam s piškótami a v sklenenej miske. Takto ho robievala aj moja mama.

BB puding dokáže vždy vyčariť úsmev a radosť v akejkoľvek situácii. Spomínam si na čokoládový so zaváranými čerešňami zo školskej jedálne. Ten keď nám pripravili panie kuchárky, bol to skutočný sviatok. Vtedy bolo jedno či v ten deň človek písal písomku z matiky, alebo dostal trojku zo slovenčiny. BB puding to vždy zachránil.“

BB puding je stále v kurze

Bohatstvo ukryté v BB pudingu objavuje a oceňuje aj mladá generácia Slovákov. Dôvodom sú gastronomické inovácie a trendy, ktoré oživujú klasické dobroty. Spoločná radosť z jedla plodí nenahraditeľné momenty a tie vám BB puding kedykoľvek pripomenie svojou chuťou. Tento dezert je legendárny, pretože s vami vyrastá a ochotne vás bude sladko sprevádzať ďalších 75 rokov.

Adriana Poláková: „BB pudingu k jeho jubileu želám, aby mal každý dospelák vďaka nemu presne také krásne spomienky na detstvo ako ja. Sem-tam si to detstvo pripomeniem aj teraz, a to tak, že si urobím BB puding s piškótami.“

Miriam Kalisová: „Želám mu, aby ešte ďalších 75 rokov tešil domácnosti a zachraňoval mamy, ktoré chcú pripraviť fajnový dezert, ale nechce sa im piecť. Podľa mňa dobre vychladenému pudingu s piškótami a ovocím v miske neodolá nikto.“

Juraj Bača: „Prajem BB pudingu minimálne ďalších 75 rokov výbornej chuti a kvality. Nech rovnako ako mne spríjemňuje detstvo aj ďalším generáciám.“

