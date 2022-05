Legenda zo špajze: Zlatý klas oslavuje 75 rokov

Kukurica s príchuťou vanilky? Hovoríme o unikátnom slovenskom poklade, ktorý prináša už 75 rokov tie najsladšie a najvoňavejšie chvíle v kruhu najbližších. Aj napriek dynamickým premenám v slovenskej spoločnosti si zachoval originálnu receptúru a nadštandardnú kvalitu. Nechajte sa unášať voňavými spomienkami a vykročte s nami na cestu po zlatej tradícii.

„Zlatý klas je rýdzo slovenský výrobok z Bolerázu pri Trnave a je úzko spätý nielen s našou históriou, ale píše aj začiatky histórie spoločnosti Dr. Oetker na území Slovenska. Zaujímavosťou je aj fakt, že náš závod v Boleráze patril medzi prvé škrobárenské závody na svete! Unikátnosť výrobku je podčiarknutá aj ochrannou známkou, ktorou sa pýši značka Zlatý klas a ikonický symbol zlatého kukuričného klasu na obale výrobku,“ hovorí Jozef Debrecký, generálny riaditeľ spoločnosti Dr. Oetker a ďalej dodáva: „Zlatý klas v sebe spája slovenské prírodné bohatstvo a nemeckú kvalitu, vďaka ktorej dlhodobo patrí medzí najpoužívanejšie a najpredávanejšie krémové prášky na slovenskom trhu. V roku 2020 výrobok získal značku kvality 2. stupňa, udelenú Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR pre výrobky s nadštandardnými kvalitatívnymi parametrami, čím maximálne napĺňame aj našu filozofiu – Kvalita je najlepší recept.“

Zlatý klas do každej rodiny!

Klasické krémeše, lahodné náplne do tort a zákuskov, ale aj jemný vanilkový krém na dukátové buchtičky či náplň do obľúbených palaciniek – to všetko sú krásne i nostalgické spomienky mnohých z nás. Nedeľné popoludnia strávené v rodinnom kruhu sa často spájajú so sladkými dezertami pripravenými práve so Zlatým klasom Dr. Oetker.

Diskusne fóra aj dnes pravidelne skloňujú Zlatý klas ako základnú prísadu na pečenie, ktorá nemôže chýbať v žiadnej slovenskej kuchyni. Používajú ho skúsení cukrári, ale bez problémov si s ním poradia i začiatočníci, lebo príprava chutného krému je naozaj jednoduchá. Upiecť svoj prvý krémeš podľa maminho receptu je naozaj hračka!

V malom 40 g balení sa skrýva nielen kvalitný kukuričný škrob s jemnou vanilkovou arómou, ale aj roky skúseností a kvality.

Popularita a pevné postavenie na slovenskom trhu sú založené na dlhoročnej a nemennej kvalite Zlatého klasu. Už generácie slovenských gazdiniek si spolu so Zlatým klasom kupujú aj kúsok slovenských tradícií či radostných spomienok na detstvo. Obľúbený krémový prášok so zlatým kukuričným klasom vo svojom logu oslavuje tento rok svoje 75. výročie!

Foto: Dr. Oetker

Škrobárne ako svedok histórie

Najväčším podnikovým závodom, pokiaľ išlo o rozsah, zložitosť výroby a sortimentu, bol závod Boleráz v okrese Trnava. Vznik závodu sa datuje od roku 1912. V tom čase to bol poľnohospodársky liehovar. V dôsledku I. svetovej vojny začal liehovar upadať, avšak bohatá surovinová základňa a lacné pracovné sily predurčovali oblasť na orientáciu na potravinársky priemysel. V roku 1919 dostala továreň príležitosť na oživenie, keď ju do vlastníctva získala firma Deutsch a Grünfeld. Tá na mieste vybudovala prvú škrobáreň, ktorá vyrábala škrob z divých gaštanov. Stala sa tak jednou z prvých škrobární na svete. Firme sa však základná surovina vo forme gaštanov neosvedčila, a tak hľadali vhodnú náhradu. „Osvietenie“ prišlo vďaka „zlatému“ kukuričnému klasu a podnikatelia sa preorientovali na výrobu škrobu z kukurice. Slovenský produkt získal už v tom čase svoje známe logo so žltým kukuričným klasom. Typická ochranná známka je chránená dodnes. Okrem škrobu sa v tridsiatych rokoch v Boleráze vyrábali aj vlhké a suché kukuričné mláto a po roku 1940 sa do výroby pridal aj kukuričný sirup.

Počas druhej svetovej vojny továreň zmenila majiteľa. Stala sa ním spoločnosť Deutsche Maizena Werke so sídlom v Hamburgu. Priniesla rozšírenie sortimentu o výrobu pochutín a zvýšila dennú kapacitu spracovania kukurice. Na sklonku vojny však došlo k narušeniu výroby v Boleráze, prepúšťaniu zamestnancov a demontáži strojov. Skaza bola zavŕšená ustupujúcimi nemeckými vojskami, ktoré podpálili sklady s výrobkami a surovinami.

Blýska sa na Zlatý klas

Po ťažkých vojnových časoch ostal potenciál výroby škrobu zachovaný a závod sa začal budovať takmer od základov, čo neušlo ani pozornosti komunistickej strany, ktorá mala veľký záujem na obnovení činnosti škrobárne. Tradičná slovenská výroba a jej produkty ustáli náročné medzivojnové obdobie, továreň začala opäť napredovať a spolu s ňou sa rozširovalo aj portfólio výrobkov. Výroba sa tak začala orientovať na segment pudingových práškov. Jedným z prvých bol Zlatý klas, v tom čase nazývaný Krémový prášok so zlatým klasom. Prirodzenou voľbou chuti Zlatého klasu bola vanilková aróma a jemné žlté sfarbenie. Vanilka, ako jedna z najuniverzálnejších chutí pri pečení, bola už v tom čase veľmi populárna medzi gazdinkami. Jemné žlté sfarbenie krému, ktoré si dnes mnohí spájame s vanilkou, však bolo v skutočnosti z vaječných žĺtkov, ktoré sa pôvodne spolu s mliekom a vanilkovým strukom používali na prípravu krémov do zákuskov (tzv. custard – vaječný krém pôvodom zo Spojeného kráľovstva). Novinka sa v slovenských domácnostiach uchytila takmer ihneď a mnohí jej tajnú receptúru, ktorá sa zachováva dodnes, pripodobňujú Coca-cole. Rovnako ako v prípade Coca-cola, tak aj Zlatý klas má svojich napodobňovateľov, no žiadny sa nevyrovná originálu!

Foto: Dr. Oetker

Zmeny v štáte, stabilita v kuchyni

História Slovenska je poznamenaná rôznymi politickými a spoločenskými zmenami. Napriek nim však existovalo mnoho drobných radostí, ktoré si mohol dovoliť každý, napríklad aj overený prípravok na pečenie, akým bol Zlatý klas. Továreň, ktorá ho vyrábala, však musela prejsť zmenami v dôsledku vzniku Československej federatívnej republiky. Tá totiž priniesla nové generálne riaditeľstvo, pod ktoré spadali všetky slovenské škrobárne. Nebola však žiadna pochybnosť o tom, že Zlatý klas je jedným z nosných produktov škrobárne v Boleráze. Krémový prášok dostal novú tvár a väčšie balenie, no zachoval si originálnu receptúru.

Cesta k modernej tradícii

Po Nežnej revolúcii prišli ďalšie zmeny a podnik v Boleráze viackrát zmenil majiteľa. Najprv fungoval samostatne ako Slovamyl Boleráz, neskôr pod belgickou firmou Amylum. Osud závodu sa však začal uberať smerom k podobe výrobkov, ktoré sú dnes mnohým veľmi dobre známe. O stabilizáciu situácie sa pričinila spoločnosť Dr. Oetker, ktorá v roku 1993 odkúpila výrobné značky a receptúry továrne v Boleráze. Segment pudingových práškov povýšila na nevyhnutnosť pre každú domácnosť. Spoločnosť Dr. Oetker sa rozhodla zaviesť opatrenia, aby tento „lokálny poklad“ ešte viac zatraktívnila a prijala kroky na zvyšovanie kvality výrobkov a zefektívnenie technologických postupov. Symbolom cesty k modernej výrobe sa stal redizajn obalu Zlatého klasu, pričom jeho názov aj receptúra ostali zachované z úcty k tradíciám a rokmi vycibrenej kvalite výrobku. Prirodzeným vyústením snahy o modernizáciu pri súčasnom zachovaní receptúry a kvality Zlatého klasu bolo získanie Značky kvality SR v roku 2011. V roku 2020 získal Zlatý klas dokonca Značku kvality 2. stupňa, ktorú udeľuje Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR slovenským výrobkom s nadštandardnými kvalitatívnymi parametrami.

V roku 2016 sa rad krémových práškov rozšíril o výrobok Premium Zlatý klas, ktorý spotrebiteľom prináša prémiovú kvalitu tradičného výrobku pridaním vanilkového struku a extraktu z vanilky Bourbon z ostrova Madagaskar. Neskôr sa ponuka rozšírila aj o Zlatý klas bezgluténový s certifikátom AOECS (Asociácia európskych celiatických spoločností pozn.red.), a tak si dnes jeho jedinečnú chuť môže vychutnať naozaj každý.

Aj dnes je čas na Zlatý klas

Bohatstvo ukryté v Zlatom klase objavuje a oceňuje aj mladá generácia Slovákov. Dôvodom sú gastronomické inovácie a trendy, ktoré oživujú klasické recepty z minulosti a ponúkajú ich v novom a modernom šate. Môžeme teda konštatovať, že Zlatý klas má svoje pevné miesto aj v modernej kuchyni a je neoddeliteľnou súčasťou moderného pečenia aj po 75-ich rokoch svojej bohatej histórie.

Informačný servis