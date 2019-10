Lenny Kravitz sa začiatkom leta vráti na Slovensko, predstaví sa s „Here to Love“ Tour

Multitalentovaný spevák a hudobník Lenny Kravitz ohlásil svoje blížiace sa turné s názvom „Here to Love“ Tour 2020. Rodák z New Yorku sa slovenskému publiku predstaví 1. júla 2020 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave.

Posledný Kravitzov koncert na Slovensku, ktorý sa uskutočnil v júni 2018, zožal mimoriadny úspech a vypredal sa bezprostredne po ohlasení tejto hudobnej udalosti. Organizátorom sa v rámci pripravovaného turné podarilo dohodnúť s manažmentom interpreta na vystúpení vo veľkorysejších priestoroch Zimného štadióna Ondreja Nepelu, ktorý ponúka vyššiu kapacitu .

„Zimný štadión Ondreja Nepelu pojme takmer dvojnásobnú kapacitu návštevníkov v porovnaní s AXA Arénou NTC, v ktorej sa posledný koncert Lennyho Kravitza uskutočnil. To sa odrazí na cene vstupeniek a budú tak cenovo dostupnejšie.,“ informovali zástupcovia agentúry VIVIEN.

https://www.youtube.com/watch?v=EvuL5jyCHOw

Multinštrumentalista Lenny Kravitz je známy svojimi nesporne energickými vystúpeniami. Aj nadchádzajúci koncert sľubuje zachovanie odkazu a autentickosť jeho živých vystúpení.

Návštevníci podujatia sa môžu tešiť na prierez jeho tvorby. Zaznejú najväčšie hity Kravitzovej kariéry ako American woman, Fly away, I belong to you, Ain’t over til it’s over či skladba Again a mnoho ďalších. Okrem piesní, ktoré mapujú hudobníkovu tridsaťročnú kariéru, sa priaznivci sympatického Američana dočkajú aj novšej produkcie. Najčerstvejšie skladby z jeho poslednej štúdiovky.

Na jeho jedenástom albume s názvom Raise Vibration povyšuje Lenny Kravitz spojenie rock n’rollu, funku, bluesu a soulu. Vnímavý k mladíckej inšpirácii, no obohatený tromi desaťročiami múdrosti, uvádza silné tvorivé znovuzrodenie a smelú, živú a brilantnú tvorbu primeranú jeho posolstvu a bezhraničnej duši. Vstupenky na budúcoročný koncert Lennyho Kravitza budú v predaji od piatka 18. októbra 2019 od 10:00 hod. na www.vivien.sk a v sieti Ticketportal.

https://www.youtube.com/watch?v=eW2qlKa6oHw

Lenny Kravitz je považovaný za jedného z vynikajúcich rockových hudobníkov našich čias. Spevák a multiinštrumentalista prekročil hranice žánru, štýlu, rasy a postavenia počas jeho tridsaťročnej hudobnej kariéry.

V produkcii speváka cítiť prvky soulu a vplyvy rocku a funku 60. a 70. rokov. Spevák, autor, producent a multiinštrumentalista vyhral cenu Grammy až štyrikrát za sebou a je držiteľom rekordu najvyššieho počtu víťazstiev v kategórii „Najlepší mužský rockový spevácky výkon“.

Okrem jeho desiatich štúdiových albumov, ktorých sa celosvetovo predalo 40 miliónov, je tento viacrozmerný umelec vnímaný aj ako fashion ikona a uplatnil sa aj vo svete filmu. V kasovom trháku „Hry o život“ a „Hry o život: Skúška ohňom“ sa predstavil ako Cinna. Kravitz si zahral aj v pozitívne hodnotených filmoch „Precious“ a „Komorník“.