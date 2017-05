Let Ryanairu presmerovali, na palube vystrájal opitý cestujúci

VIEDEŇ 17. mája (WebNoviny.sk) – Let nízkorozpočtovej leteckej spoločnosti Ryanair z bulharskej Sofie do Londýna museli presmerovať do rakúskeho mesta Linz a pasažiera “narušujúceho poriadok” odovzdali polícii. Potom lietadlo pokračovalo do cieľa. Informovali o tom samotné aerolínie.

Hovorca leteckej spoločnosti Ronan O’Keeffe uviedol, že prípad sa stal v utorok, ale ďalšie podrobnosti neposkytol. Rakúska verejnoprávna stanica ORF odvysielala informáciu, že spomínaným pasažierom bol 46-ročný občan Bulharska, ktorý sa stal nezvládnuteľným, keď skonzumoval priveľa alkoholu.