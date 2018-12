Letecké spoločnosti navýšili pred Vianocami linky do Bratislavy a upravili aj časy príletov

BRATISLAVA 18. decembra (WebNoviny.sk) – Spolu 56 letov nad rámec pravidelných týždenných frekvencií pribudne na Letisku M. R. Štefánika vo vianočnom a novoročnom období.

Pribudli odlety do Sofie i Milána

Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa letiska Veronika Ševčíková s tým, že leteckí dopravcovia pridali počas sviatkov lety navyše z Londýna-Lutonu, Birminghamu či Dublinu do Bratislavy a späť. Pribudli aj odlety do Sofie, Skopje, Ľvova i Milána a prílety z týchto destinácií do Bratislavy.

„Konkrétne v období od 17. decembra 2018 do 10. januára 2019 pridala nad rámec svojich pravidelných týždenných letov ešte 16 letov navyše spoločnosť Wizz Air, a to z Londýna do Bratislavy a späť. Zhodne po osem letov (štyri prílety a štyri odlety) pridal Wizz Air aj do bulharskej Sofie a Ľvova na Ukrajine a z nich. Po šesť letov (tri odlety a tri prílety) pridal Wizz Air do macedónskeho Skopje a späť a rovnako i dopravca Ryanair z destinácií Miláno, Birmingham a Dublin a do nich. Letenky si stále možno zakúpiť cez webové stránky dopravcov,“ uviedla hovorkyňa.

Najobľúbenejšie lety

Dopravca Ryanair, ktorý počas sviatkov prepraví desať miliónov cestujúcich v rámci celej Európy, potvrdil, že najobľúbenejšími vianočnými letmi sú práve lety do Bratislavy. „K najpopulárnejším linkám v rámci letov domov na Vianoce sú práve linky na Slovensko,” potvrdil Robin Kiely z Ryanairu.

Dopravcovia upravili i časy niektorých letov počas Štedrého dňa a Silvestra tak, aby boli cestujúci čo najskôr doma so svojimi blízkymi.

„Zaujímavosťou je, že 1. sviatok vianočný, 25. december, je jediným dňom v roku, keď sa v letectve uskutočňuje minimum letov. Dopravca Ryanair v tento deň neprevádzkuje žiadny let, z Bratislavy sa uskutoční v tento deň len jediný odlet do Londýna-Lutonu,“ uzavrela Ševčíková.