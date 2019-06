Letné novinky: osobné účty zadarmo, detský účet od 8 rokov a push-ky v plnej sile

BRATISLAVA 4. júna (WebNoviny.sk) – Slovenská sporiteľňa prináša od 1. júna viacero noviniek. Noví klienti, ktorí si počas trojmesačnej kampane otvoria niektorý z osobných účtov, ho získajú zadarmo až do konca roka. Do ponuky pribúda nový Junior účet pre deti od 8 rokov a banka dokončila transformáciu SMS notifikácií na moderné push notifikácie.

„Na trhu rastie dopyt po moderných digitálnych službách. Ľudia chcú napríklad platiť mobilom či hodinkami, no mnohé banky tieto služby stále neponúkajú. U nás môžu platiť cez Google Pay a čoskoro už aj cez Apple Pay a ďalšie typy mobilných platieb. K tomu ponúkame účet zadarmo až do konca roka,“ hovorí Slávek Mynář, riaditeľ odboru retailových produktov Slovenskej sporiteľne. Účet zadarmo do konca roka získa každý, kto doteraz nemal v Slovenskej sporiteľni žiaden z osobných účtov a do 31. augusta si otvorí Space účet Mladý, Osobný účet alebo Osobný účet Exclusive. Navyše pri splnení troch jednoduchých podmienok programu Výhodný súčet (sporenie, platby kartou vrátane mobilných platieb, využívanie trvalých príkazov a inkás) ho môže mať zadarmo aj po uplynutí bezplatného obdobia.

Nový Space účet Junior

Rodičia, ktorí chcú finančne vzdelávať svoje deti, im doteraz mohli od veku 10 rokov v Slovenskej sporiteľni zriadiť predplatenú detskú kartu. Nový bezplatný Space účet Junior je dostupný už od 8 rokov a dieťa k nemu získa platobnú kartu Space karta Junior s neobmedzeným počtom bezhotovostných a online platieb, výberov z bankomatov Slovenskej sporiteľne a aj s možnosťou bezplatne vkladať hotovosť prostredníctvom vkladomatov až do sumy 30 eur denne. Rodičia pritom môžu spravovať účet dieťaťa priamo zo svojho Georgea. Získajú prehľad o tom, ako ich dieťa narába s peniazmi a v prípade potreby mu môžu jednoducho poslať peniaze na účet či upraviť limit platobnej karty.

Esemeskám odzvonilo, sú tu push-ky

Skončilo sa prechodné obdobie, počas ktorého mohli klienti súčasne dostávať upozornenie na transakcie tak esemeskou, ako aj e-mailom či push notifikáciou. Štandardným nástrojom, vďaka ktorému budú klienti v obraze o tom, čo sa deje na ich účte, sa od júna stali moderné push notifikácie z mobilnej aplikácie George. SMSky bude banka pri osobných účtoch posielať už len v prípade použitia debetnej karty v zahraničí a pri nezrealizovaných platbách. Klienti si však môžu za euro mesačne zakúpiť neobmedzený SMS balík Extra.

Ďalšie diginovinky na ceste

Slovenská sporiteľňa onedlho predstaví aj ďalšie novinky. Okrem už avizovanej služby Apple Pay to budú aj iné typy mobilných platieb ako Garmin Pay či Fitbit Pay. A banka čoskoro spustí aj čisto digitálne spotrebné úvery pre neklientov. „Bude stačiť, ak si do mobilu stiahnete aplikáciu George a celý úver vrátane overenia totožnosti a príjmu v nej vybavíte za pár minút. Je to ďalší krok k digitalizácii a k zjednodušovaniu a skvalitňovaniu služieb,“ uzatvára výpočet nových služieb Mynář.

