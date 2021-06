Leto s RTVS: Filmové klasiky, zábava, napínavé športové prenosy, ale aj premiérové seriály a filmy

Diváci Jednotky, Dvojky a Trojky sa môžu tešiť na množstvo komediálnej zábavy, detektívnych zápletiek, nesmrteľné westerny, ale aj premiérové dokumentárne série a nebudú chýbať ani prenosy z najvýznamnejších športových podujatí. Programové okruhy Slovenského rozhlasu ponúknu poslucháčom súťaže, seriály, rozhovory ako aj záznamy z koncertov z letných festivalov.

Jednotka

Letná vysielacia štruktúra Jednotky bude zameraná oddychovo a divákom ponúkne predovšetkým obľúbenú filmovú klasiku, populárne seriály, ale aj niekoľko premiérových titulov. V pracovných dňoch dopoludnia ponúkne Jednotka reprízy seriálu, ktorý vznikol na základe diváckych námetov Pravdivé príbehy s Katkou Brychtovou. V dopoludňajšom bloku sa počas júla môžu diváci tešiť aj na seriál Doktorka Quinnová, ktorý v polovici letných prázdnin vystrieda britský detektívny seriál Rosemary a Thymeová. Poludňajšie vysielanie ovládne španielsky dobový seriál s kriminálnou zápletkou Grand Hotel. Popoludňajšie vysielanie vyplní romantický seriál Bláznivo zamilovaní a počas júla aj populárny seriál Don Matteo, ktorý neskôr vystrieda Inšpektor Lynley. Televízne popoludnie uzavrie seriál Rodina doktora Kleista a o 16.30 h ponúkne Jednotka divákom počas leta premiérový dokumentárny seriál Bez batožiny.

Pondelkový primetime prinesie na obrazovky zahraničné Európske kino, v rámci ktorého divákov v úvode leta čaká séria francúzskych komédií Fantomas, Fantomas sa hneváaFantomas kontra Scotland Yard,ktorú neskôr doplnia filmové klasikyGrand restaurant pána Septima, Oscar, Hibernatus, Piti, piti, pá, Rozmary mocných. Neskorý pondelkový večer bude pokračovať českými kriminálnymi seriálmi Detektívi od Najsvätejšej TrojiceaRédl.

Počas júlových utorkových večerov ponúkne Jednotka reprízu 6-dielnej talianskej kriminálnej minisérie Kapitánka Mária a v auguste príde v utorky na rad komediálny seriál Dve deti, manželka a dcéra. Neskoré utorkové večery budú patriť kriminálnemu seriálu Umenie zločinu. Streda poteší všetkých fanúšikov úspešného francúzskeho kriminálneho cyklu Vraždy v…jeho pokračovaním. Po 22.00 h sa diváci môžu tešiť na premiéry dokumentárneho cyklu Letecké nešťastia a ich tajomstvá a neskôr počas leta na reprízu obľúbeného dokumentárneho cyklu z dielne RTVS Najväčšie kriminálne prípady Slovenska. Vo štvrtok večer ponúkne Jednotka reprízy zábavnej súťažnej relácie Nikto nie je dokonalýa po nej budú nasledovať reprízy zábavnej cestovateľskej show S úsmevom po Slovensku. Neskôr v noci sa do vysielania vráti francúzsky kriminálny seriál Julie Lescautová. Piatkové večery budú patriť repríze súťažno-zábavnej relácie Čo ja viem a neskôr večer kultovým filmom: Lyončania – Príbeh gangu, Leon, Purpurové rieky, Salvador, Čata, Fargo, Collateral, Posledný Mohykán.

Sobotný večerný program ovládnu opäť nesmrteľné „winnetouovky“, ktoré sa stále tešia veľkej diváckej priazni: Winnetou, Winnetou – Červený gentleman, Winnetou – Posledný výstrel, Petrolejový princ, Medzi supmi, Old Surehand, Winnetou a miešanka Apanači, Old Firehand. Nasledovať budú reprízy programu Neskoro večer a relácie Tri pódiá.

Nedeľný filmový program začne už podvečernými filmami, ktoré sa budú niesť v znamení výročia 100 rokov slovenského filmu a k nedožitému výročiu si Jednotka pripomenie aj filmy režiséra Martina Hollého. Nedeľné večery divákom spríjemnia dvojdielne minisérie: Salón sestier Fontanových, Kartúza parmská, Ničivé plamene lásky, Rivali, Nezvestní. Na konci leta sa diváci môžu tešiť na reprízu prvej série seriálu Zasľúbený života po jej skončení uvedie Jednotka v premiére druhú sériu.

Počas prázdninových víkendov nezabúda Jednotka ani na detských divákov. Sobotné rána ponúknu v rámci detského bloku animované filmy: Ronja, dcéra lúpežníka, Ziggy a Zoovláčik, Čas na plastelínua tiež populárne detské programy Fidlibum a Smajlíkovci. Nedeľné ráno začne blokom animovaných filmov, po ktorom deti poteší Zázračný ateliér a Táraninky.

Počas leta si Jednotka v televíznom vysielaní pripomenie aj dva sviatočné dni. Na Sviatok sv. Cyrila a Metoda čaká divákov duchovne orientovaný program. V špeciálnej vysielacej štruktúre odvysiela Jednotka Národnú púť na sviatok sv. Cyrila a Metoda, dvojdielny dokument Poklady Vatikánu a dvojdielny film Svätý Peter. Večer sa dospelí aj detskí diváci môžu tešiť na premiéru nového rodinného filmu z koprodukcie RTVS Letní rebeli. V deň výročia SNP odvysiela prvý televízny okruh slávnostný spomienkový program z Banskej Bystrice, ale aj premiéru dokumentu Moje povstanie 3 – v Kališti. Počas sviatočného dňa si diváci budú môcť pozrieť aj filmy Leto na Rovniach a Deň, ktorý neumriečiNedodržaný sľub. Jednotka si počas tohto leta v programe pripomenie aj 65. výročie televízneho vysielania na Slovensku. Diváci sa môžu tešiť na kultové seriály pre deti: Bambuľkine dobrodružstvá, Safari, Spadla z oblakov aLeto s Katkou.

Dvojka

Prázdninové obdobie bude na Dvojke venované najmä športovým prenosom z významných športových podujatí. Diváci sa však môžu tešiť aj na dokumentárne série a filmy či bohaté detské vysielanie. Začiatkom prázdnin budú vysielaniu Dvojky dominovať športové prenosy z futbalového šampionátu EURO 2020, z cyklistickej Tour de France a z ďalších medzinárodných aj domácich športových podujatí. Od 23. júla do 8. augusta poteší Dvojka športových fanúšikov prenosmi z Letných olympijských hier v Tokiu a následne od 24. augusta až do 5. septembra z paralympiády.

V úvode letného vysielania sprostredkuje Dvojka divákom tradičný folklórny festival Východná 2021, ktorý má v tomto roku netradičnú online podobu, kombinovanú s televíznym a rozhlasovým vysielaním vďaka partnerstvu Národného osvetového centra a RTVS. V rámci festivalu uvedie Dvojka 3 premiérové programy počas prvého júlového víkendu – RetroKolo s detskými súbormi, koncipovaný hudobno-spevácky program z kostola ECAV vo Východnej Zo sveta a dokument o ľudových tradíciách v obci v minulosti a dnes Vo Východnej doma. V kontexte festivalu sa diváci môžu tešiť aj na premiérový akvizičný dokument o pôsobení Juraja Kubánku medzi lužickými Srbmi – Jemnosť kameňa, reprízy relácií Anjeli strážni Viliama Grusku a Ondreja Dema a dokument Pavla Barabáša Svetozár Stračina.

Sviatok svätých Cyrila a Metoda si Dvojka pripomenie titulmi Dedičstvo ukryté v čase, Povesť o Cyrilovi a Metodovi, Cyrilometodské dni v Terchovej, Misia bratov Konštantína a Metoda a večer v hlavnom vysielacom čase filmom Cyril a Metod Apoštoli Slovanov. Tento štátny sviatok je zároveň aj Dňom zahraničných Slovákov. Pri tejto príležitosti ponúkne Dvojka divákom dokumenty Zmenil tvár Šanghajao architektovi Ladislavovi Hudecovi, Slováci v Argentíne, ako aj spomienkový koncert na Jána Berkyho Mrenicu st. Z Očovej do sveta. Aj v tomto roku uvedie Dvojka Noc zahraničných Slovákov s dokumentmi z archívu STV. Druhý televízny okruh ponúkne divákom v júli aj trojdielny film z produkcie Českej televízie Jan Hus, v réžii Jiřího Svobodu, ktorý odštartuje 5. júla, v predvečer výročia upálenia stredovekého kazateľa a náboženského reformátora.

Večerný letný program otvára v pondelok blok dvoch dokumentov so zameraním na cestovanie a poznávanie – dvojdielny dokument Jeden deň v živote Zeme a následne päťdielna dokumentárna séria Príbeh Európy. Utorkové večery budú venované histórii a osobnostiam v rámci šesťdielnej dokumentárnej série Projekt Nacistická strana a dokumentami zo série Rivali. Stredy budú patriť prírode a civilizácii v päťdielnej sérii Veľký Pacifika štvrtkové večery budú venované slovenskému Dokumentárnemu klubu. Od pondelka do štvrtka po 22.00 h ponúkne Dvojka divákom Letné kino, ktoré prinesie výber filmov, ako napríklad Edmont, Milosrdné lži 1,2, Tu to musí byť, Studená vojna, Rjaba sliepočka jarabá, Na pravé poludnie, Jazda vysočinou, Striedavá starostlivosť, Cez veľký priesmyk, Woodstock, Amundsen, Útek do divočiny, Mefisto a ďalšie. Piatky budú patriť televíznej seriálovej klasike v novej obrazovej kvalite po digitálnej retuši – seriálu Adam Šangala. Pokračovať ďalšími časťami bude aj zahraničný seriál Meno ruže podľa románu Umberta Eca. Počas neskorých letných večerov pozve Dvojka divákov na road-trip po slovenských hudobných kluboch v relácii Klubtúra a 5 špeciálnych vydaní Klubtúra na Pohode bude spojných aj s Koncertom z Pohody. Vážna hudba bude znieť v nedeľných neskorších večeroch na Koncertoch SOSR.

Detských divákov zabavia denne tri detské pásma(ráno, na obed a večer), pričom obedňajší blok bude mať počas prázdnin až dvojnásobnú stopáž. Počas dňa Dvojka ponúkne aj dokumentárnu a staršiu dramatickú tvorbu, ako aj vybrané časti cyklov Moja diagnóza, GeneráciaaVAT. Počas víkendu sa diváci môžu tešiť na premiérové časti obľúbených hobby magazínov s letným obsahom – Farmárska revue, Televíkend, Extrémne v horách, Cyklopotulky, Retro noviny a Metropola. V repríze uvedie Dvojka aj sériu PPPíter, Afrika na pionieri a jesenné 65. výročie televízneho vysielania na Slovensku predznamená cyklus Televízia za dverami. Víkendové skoré popoludnie bude patriť záznamom galaprogramov folklórnych festivalov. V auguste v nedeľnom podvečere ponúkne Dvojka reprízy talkšou Adely Vinczeovej Trochu inak s Adelou a Anjeli strážni s Alenou Heribanovou.

Trojka

Letné vysielanie Trojky ponúkne veľa zábavy, úsmevného slova a dobrej hudby. Diváci tak budú môcť relaxovať pri obrazovke sedem dní v týždni. Každý pondelok sa diváci môžu tešiť na zábavný programČo dokáže ulicas Elenou Vacvalovou a Oliverom Andrásym ako aj na reláciu Tak, toto ti neverím!, ktorú, svojho času, úspešne uvádzal obľúbený Stano Dančiak. Počas leta nebude chýbať ani dramatická tvorba. Trojka každý deň ponúkne poklady úsmevnejšieho charakteru z archívnych fondov RTVS. Diváci si budú môcť vychutnať napríklad adaptácie komediálnych diel Janka Jesenského. Medzi nimi Slnečný kúpeľz roku 1964 s výborným hereckým obsadením – Jozef Kroner, František Dibarbora, Eva Krížiková, čiPomstu starej dámy so skvelou Hanou Meličkovou a Oľgou Zöllnerovou. Letné stredy budú patriť obľúbenému formátu RTVS Naj dedinka Slovenskas moderátorskou dvojicou Katka Brychtová a Martin Nikodým. Nasledovať bude MajdanMagdy Pavelekovej a po ňom komediálna klasika v podobe nesmrteľného cyklu Bakalári.

Milovníci hudby si prídu na svoje počas prázdninových piatkových večerov. V Diskotéke pre starších odznie veľa pesničkových hitov a v úlohe „dídžeja“ sa predstaví rytmom nabitý Ivan Krajíček. Diváci neprídu ani o reprízy obľúbeného satirického seriálu Pumpaa v neskorý večer sa k slovu dostane dvojica humoristov Sväťo Malachovský a René Štúr v zábavnej relácii Ooops! Na čierno. Zábava bude pokračovať aj v sobotu, a to s Ligapasážou Borisa Filana a Divadlom bez opony Miroslava Horníčka. Sobotný večer zakončí strhujúcim rytmom skupina Senzi Senzus v strihovej relácii Senzi Senzus mix. Nedeľa sa vo vysielaní Trojky bude vyznačovať napätím. Prispeje k tomu kriminálny seriál To je váš prípad, Šétaffy!. Malých divákov poteší Trojka ranným blokom rozprávok. V ňom nebude chýbať prvý bábkový rozprávkový seriál Mestečko Pimparapac, na ktorého tvorbe sa začiatkom šesťdesiatych rokov podieľali popredné osobnosti detskej literatúry ako Elena Čepčeková, Mária Ďuríčková, Rudo Móric či zakladateľka detskej televíznej tvorby Anna Minichová. Okrem rozprávok pre deti sa diváci môžu tešiť aj na programy zameraných na folklór, krásu prírody a historické pamiatky a užiť si zábavné leto s Trojkou.

Rádio Slovensko

Vo vysielaní Rádia Slovensko dostane počas leta po poludňajšom Rádiožurnále priestor seriál k 95. výročiu rozhlasového vysielania na Slovensku, ktorý priblíži jeho históriu aj jednotlivé redakcie, podieľajúce sa na príprave programu. V relácii Dobré ráno, Slovensko! sa poslucháči každý piatok môžu tešiť na premiéru novej rubriky Denník matkyv interpretácii Lujzy Garajovej Schramekovej.

Od druhej polovice júla bude v rámci projektu Rádio Slovensko Slovensku redaktorka a moderátorka relácie Dobré ráno, Slovensko! Marianna Kovácsová brázdiť po celom Slovensku na bicykli. Do vysielania prinesie skutočné príbehy ľudí, ktorí zverejnili výzvy na webovom portáli ľudiaľuďom.sk s informáciou, ako ich poslucháči Rádia Slovensko môžu podporiť. Marianna prejde na bicykli 400 km, je to jej osobný vklad do tejto výzvy pre poslucháčov Rádia Slovensko, ktorí chcú pomôcť. Charitatívny projekt doplní pohľad redaktorky na zaujímavé miesta a ľudí, ktorých na ceste stretne a navštívi.

Rádio Regina

Rádio Regina Západ ponúkne poslucháčom počas leta súťaže a živé vysielania v obciach a mestách západného Slovenska v cykle „Rádio Regina Západ medzi vami„. Piatky budú po 11.00 h patriť rubrike Priesečníky – o ľuďoch, ktorí sa usadili na západnom Slovensku. Priblíži v nej príbehy ľudí z krajín, z ktorých návštevy majú mnohí Slováci obavy. Chýbať nebudú ani potulky po regióne s Miroslavom Svítekom z Klubu slovenských turistov S batohom na pleciach, na ktoré sa poslucháči môžu tešiť v piatok po 15.20 h a v sobotu o 6.50 h. Na sviatok sv. Cyrila a Metoda odvysiela Rádio Regina Západ o 9.05 h prenos gréckokatolíckej liturgie. Večer o 17.00 h odznie v rozhlasovom vysielaní prvá časť koncertu Folklór vo fraku.

Rádio Regina Stred prinesie aj počas leta niekoľko premiérových relácií. V deň Sviatku sv. Cyrila a Metoda to bude fíčer Páter Vendelín, venovaný katolíckemu kňazovi Vendelínovi Javorkovi – misionárovi, zakladateľovi a prvému rektorovi ústavu pre kňazov byzantského obradu Collegium Russicum v Ríme, ktorý pôsobil na misiách na Blízkom i Ďalekom východe a roky prežil v sovietskych gulagoch po obvinení zo špionáže v prospech Vatikánu. Ďalšiu letnú premiéru ponúkne poslucháčom Rádio Regina Stred na výročie SNP v podobe relácie Povstalecké piesne, venovanej spomienkovému rozprávaniu a piesňam o protifašistickom odboji na Slovensku. Počas leta pokračuje vo vysielaní Rádia Regina Stred aj premiérová spomienková rubrika Môj prvý krok k rozhlasu, kde „rozhlasáci“, rozhlasoví spolupracovníci i poslucháči hovoria o svojich prvých kontaktoch s rozhlasom. Pre poslucháčov sú pripravené aj dokumentárno–reportážne príspevky cyklu o technických pamiatkach Čierne diery, ktoré priblížia históriu Františkovej huty neďaleko Podbieľa, Hvezdárne na Vartovke v Banskej Bystrici, Telgártskej slučky a Chmarošského viaduktu, historické objekty Harmaneckých papierní a ďalších pamiatok.

Rádio Regina Východ pripravuje v mesiacoch júl a august osem vysielaní z regiónu naživo. V rámci cyklu Regina v regióne odvysiela priame prenosy z 5 obcí piatich regiónov východného Slovenska v miestnom nárečí. O hudobnú produkciu sa postarajú miestni folkloristi. Na celoročný cyklus Šľachtické rody z východného Slovenska nadviaže 23. júla vysielanie naživo z kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou o rode Dessewffy a 20. augusta z kaštieľa Strážky o rode Mednyanszkých. Cyklus pripomenie aj 30. výročie založenia Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach, a to priamym prenosom 6. augusta z jeho priestorov. Novinkou vo vysielaní Rádia Regina Východ bude letný seriál o padlých v prvej svetovej vojne na severovýchode Slovenska. Pre poslucháčov je pripravený tiež letný cyklus o etikete všedného dňa Dobré spôsoby sa stále nosia. Zápisník zo Španielska prinesie reportáže zo života Slovákov žijúcich v tejto krajine. Poslucháči Rádia Regina Východ budú môcť počas leta súťažiť aj o knihy v Knižnom klube Rádia Regina Východ a s obľúbenou Vlakotúrou po východe o vecné ceny.

Spoločný vysielací čas bude Regina počas leta venovať najmä tradičným letným podujatiam, ako napr. 61. ročníku online MFF Myjava, 66. ročníku online MFF Východná, 54. ročníku Folklórnych slávností Krakovany (Červeník), 35. Hornonitrianskym slávnostiam Prievidza a Jánošíkovým dňom Terchová.

Rádio Devín

Rádio Devín odštartuje letné vysielanie pripomienkou významného sviatku. Na sviatok sv. Cyrila a sv. Metoda od 8.45 h uvedie premiéru prvých piatich častí rozhlasového cyklu Putovanie po cyrilo-metodských cestách o významných cyrilo-metodských pamiatkach Moravy a Slovenska. Ďalšie štyri časti ponúkne poslucháčom od 14.00 h a o 15.00 h odvysiela rozhlasovú hru Mojmíra Grolla Kauza Metod. Počas prvých dvoch júlových sobôt sa poslucháči vždy o 13.30 h môžu tešiť na premiéru rozhlasovej adaptácie románu Františka Rábeka, v dramatizácii Štefana Timka Tajomstvo Zoborského kláštora. V druhej polovici júla ponúkne Rádio Devín poslucháčom od 14.00 do 15.00 h cyklus Fenomenálne leto, v rámci ktorého odznejú vybrané reprízy úspešného formátu Fenomény, ktorý pre Rádio Devín autorsky pripravujú Zuzana Golianová a Mariana Jaremková. Následne od 15.00 až 16.00 h sa poslucháči môžu tešiť na reprízy úspešného rozhlasového projektu Slovenské rody, konkrétne päťdielnych cyklov: Tu máte moje slovo – Bernolákovci, Drotárski králi, Z doliny prerástol hory – Murgašovci a Nepokoj – Jurkovičovci. V prvej polovici augusta bude vysielanie od 14.00 do 15.00 h patriť Literárnemu letu v Rádiu Devín, v rámci ktorého odznejú rozhovory, recenzie a čítania na pokračovanie kníh vybraných autorov z Desiatky aktuálneho ročníka literárnej ceny Anasoft litera. Vysielanie bude pokračovať vybranými rozhovormi s týmito autormi v rámci relácie Rozhlasový antikvariát. Od 15.30 h sa poslucháči môžu tešiť na edíciu Naša zabudnutá klasikas rozhlasovými hrami, spracovanými na základe menej známych dramatických i literárnych textov slovenských autorov.

Rádio_FM

Rádio_FM bude aj počas tohto leta opäť festivalovým rádiom. Sezónu otvorí na trenčianskom letisku, kde počas piatich dní naživo odvysiela niekoľko moderovaných blokov i koncertov z festivalu Pohoda On The Ground. Ďalšie víkendy budú patriť výnimočným koncertom zo siete EBU i exkluzívnym setom domácich DJ-ov a producentov. Festivalovú sezónu uzatvorí na konci augusta vlastným Festivalom Rádia_FM. Do letnej programovej štruktúry Rádia_FM sa od začiatku prázdnin vráti aj poslucháčsky obľúbený hodinový Letný mix_FM, opäť pod autorským dohľadom domácich DJ-ov a producentov. Letný mix_FM si budú môcť poslucháči vypočuť každý pracovný deň od 13.00 h.

Informačný servis