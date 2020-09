Leto u Jakubiskovcov sa nieslo v znamení zimy s Perinbabou. Pozrite si nové zábery z pripravovanej rozprávky s úspešnou pesničkou Mekyho Žbirku

Vyrástla na nej nejedna generácia, mnohí si bez nej nevedia predstaviť Vianoce, iní ju zas prosia o snehovú nádielku každú jednu zimu. Perinbabu si vo svojom srdci nesie nejeden Slovák vrátane jej stvoriteľa – fenomenálneho režiséra Juraja Jakubiska. Ten jej obetoval posledné roky aj letné týždne tohto roka. V decembri sa totiž vráti s novým príbehom a hrdinami do našich kín.

Kým väčšina z nás sa snažila užiť si horúce letné dni i napriek celosvetovej pandémii, Juraj Jakubisko so svojou manželkou Deanou pracovali na finalizovaní rozprávky 21. storočia – Perinbaba a dva svety. Oficiálna premiéra filmu je plánovaná na tretí decembrový deň, a tak nikto zo štábu nemohol zaháľať. Nad všetkým dohliadal samotný maestro. „Bolo to krásne leto, ktoré sme zasvätili dôsledným a náročným prácam. Venovali sme sa zvuku, obrazu, no najmä špeciálnym efektom. Ľudí v kinách dnes už nenadchne, ak niekto zmizne len tak. Na to sme si už zvykli. Je dôležité neustále udivovať diváka a dopriať mu skutočný vizuálny zážitok. V novej Perinbabe sa trikmi šetriť nebude. Niektorí kolegovia mi hovorili, že obdobné vizuálne predstavy, efekty a triky, aké sa robia v Amerike, nie je možné v našich končinách realizovať. Aby som ich podnietil k väčšej odvahe, spolupracoval som s nimi v každom kroku výtvarnej a vizuálnej stránky a dotiahli sme to do konkrétnej výslednej podoby,“ prezradil režisér Juraj Jakubisko. „Nemám rád samoúčelné technické efekty. Každý zázrak musí mať svoje emotívne a príbehové opodstatnenie. A taký bude aj návrat pôvodnej predstaviteľky Perinbaby – Giulietty Masinovej.“ Samotný režisér dostával listy a prosby od jej fanúšikov, aby im ju vrátil. Moderné technológie a jeho fantázia mu to umožnili.

Foto: Bontonfilm

Nadchne nielen obrazom

Nový príbeh spojený s Perinbabou sa bude niesť aj v znamení legendárnych hudobných motívov, ktorým Jakubiskovci počas leta tiež venovali patričná pozornosť. „Pre mňa je vo filme dôležitá nielen výtvarná a obrazová stránka. Zvuk je neoddeliteľnou súčasťou každého filmu, hudba tiež. Tá niekedy dokáže diváka rozosmiať či rozplakať viac ako slovo. Posledné týždne sme sa preto venovali aj hudbe v rozprávke Perinbaba a dva svety. Mnohí si Perinbabu spájajú s piesňou Páslo dievča pávy, spolu s hudobnými skladateľmi sme jej dopriali novú podobu.“

Výsledok usilovnej práce Juraja Jakubiska si môžete pozrieť v najnovšom teaser traileri, do ktorého bola použitá skladba Slovenská od Mekyho Žbirku. Tá láme rekordy na oboch brehoch rieky Morava a čochvíľa pokorí hranicu milióna vzhliadnutí. „Mekymu som ukázal prvé zábery z pripravovanej Perinbaby a natoľko ho zaujali, že ich počas leta použil do klipu ku svojej novej skladbe,“ objasnil zaujímavú spoluprácu režisér. S Perinbabou tak leto prežil aj samotný Meky.

Pozrite si nové zábery v teaser traileri č. 2:

Čas nazvyš?

Prvá klapka novej Jakubiskovej rozprávky padla pred viac ako tromi rokmi. Pôvodne bola premiéra rozprávky Perinbaba a dva svety plánovaná pred Vianocami v roku 2019, neskôr v marci 2020, no nakoniec sa jej dočkáme 3. decembra 2020. Čas nazvyš však Jurajovi Jakubiskovi v postprodukcii nepomohol. „Kríza spojená s koronavírusom nás výrazne zasiahla. Síce sme mali na prvý pohľad viac času a možností, no realita bola nakoniec úplne iná. Všetko sa zastavilo, prípadne sa citeľne spomalilo. Nepracovalo sa v štúdiách, v strižniach, a tak sme museli kus roboty doháňať práve počas leta,“ prezradil režisér, ktorému sa klaňali aj filmoví tvorcovia za Veľkou mlákou.

Ak si niekto myslí, že sneh spojený s Perinbabou Jakubiskovcov pri záverečných prácach v letnom období osviežil, nemá celkom pravdu. „Od začiatku nakrúcania sme sa pasovali s nedostatkom snehu. Našťastie, všetko sa nám podarilo dokončiť a natočiť tak, že diváci budú spokojní aj s tradičnými zimnými motívmi, ktoré budú súčasťou nového príbehu, v ktorom sa hlavná postava – syn Alžbetky a Jakuba – (hrá ho Lukáš Frlajs) vydá na svoju životnú púť, ktorá bude prekvapením pre všetkých,“ prezradil Juraj Jakubisko.

A či mal samotný maestro so svojou manželkou aj čas na typický letný relax? „Pre mňa je najväčším relaxom tvoriť a tomu sa môžem venovať počas každého ročného obdobia, za každého počasia,“ dodáva na záver Juraj Jakubisko.

Foto: Bontonfilm

