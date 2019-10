Levoču trápi zápach v meste, mesto rozšíri kamerový systém a odoberie vzorky pôdy

Mesto Levoča prijalo ďalšie štyri opatrenia v snahe vyriešiť problém zápachu v meste, ktorý sa údajne šíri z miestnej biofarmy. Štyri opatrenia vo forme všeobecne záväzného nariadenia schválili poslanci uplynulý týždeň počas zasadnutia mestského zastupiteľstva, ktoré bolo venované tejto problematike. Medzi opatreniami je rozšírenie kamerového systému mesta o kameru, ktorá bude monitorovať verejné priestranstvo v lokalite Nový dvor v blízkosti biofarmy, ale aj právna pomoc majiteľom pozemkov, ktorí ich prenajímajú spoločnosti Tatra-Agrolev.

„Pointou bolo, aby mesto a petičný výbor išli v jednej línii, to znamená, aby bol vytvorený tlak na Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ÚKSÚP) ako certifikačný orgán v tomto prípade, aby konal a vôbec sa touto témou zapodieval, lebo sa tvári, že nič sa nedeje,“ povedal pre agentúru SITA primátor Levoče Miroslav Vilkovský.

Zápach vyvoláva bolesti

Zápach trápi Levočanov už niekoľko mesiacov. Upozornili naň aj dvoma štrajkmi a petíciou Za čistý vzduch, ktorú podpísalo viac ako tritisíc ľudí. Aktivisti tvrdia, že zápach vyvoláva u niektorých obyvateľov bolesti hlavy. Prípad prešetruje podľa primátora aj polícia. Konateľ spoločnosti Peter Kováč opakovane tvrdí, že zápach v meste nie je, a to už pol roka. Odvoláva sa aj na výsledky kontrol ÚKSÚP, po ktorých mala spoločnosť povolené používať ako hnojivo vlastnú produkciu aj to, ktoré nakupuje a dováža. Podľa jeho slov ide o štvavú kampaň a zavádzanie verejnosti.

Mesto dalo spoločnosti výpoveď z mestského pozemku k 31. októbru. Ďalšie parcely sú však v rukách súkromných vlastníkov. Mestské zastupiteľstvo preto schválilo zabezpečenie právneho poradenstva práve tým, ktorí sa rozhodnú ukončiť právny vzťah, na základe ktorého firma užíva tieto poľnohospodárske pozemky. „To je snaha štatutára nahovárať ľudí, aby nám dali výpoveď. Za peniaze daňových poplatníkov robí kroky k likvidácii firmy v jeho meste,“ uviedol na margo opatrenia pre SITA Kováč.

Podnikateľ ignoruje viaceré povolenia

Poslanci zároveň schválili vstup mesta Levoča ako účastníka konania do správnych konaní, ktoré vedie ÚKSÚP v Bratislave, ako aj iných prípadných konaní v súvislosti s daným problémom. Mesto rovnako plánuje odobrať vzorky pôdy z vybraných pozemkov a tiež vody z vybraných vodných zdrojov vo svojom katastrálnom území. Urobiť tak chce v spolupráci s vlastníkmi dotknutých pozemkov, správcami dotknutých vodných zdrojov a príslušnými orgánmi štátnej správy. Vzorky chce nechať podrobiť odbornému či znaleckému skúmaniu so zameraním na prítomnosť zdraviu škodlivých prvkov. Samospráva chce týmto krokom reagovať na podozrenie viacerých Levočanov „na možnú kontamináciu pôdy a vodných zdrojov látkami aplikovanými na pozemky v katastrálnom území mesta“.

Primátor tvrdí, že podnikateľ ignoruje viaceré povolenia a nedodržiava postupy pri aplikácii látok. Ako sa uvádza v materiáloch k zastupiteľstvu, mesto má dôvodné podozrenia, že spoločnosť sa činnosťou dopúšťa porušenia viacerých všeobecne záväzných právnych predpisov. „Čo už sa nedá dodržiavať, keď zapracovať to (hnojivo, pozn. redakcie) do pôdy nám zákon káže do 24 hodín a my to robíme v tej istej minúte? Vytvorili sme aj stránku na facebooku, kde je natočené, ako sa to robí,“ povedal Kováč.