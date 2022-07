Lewandowski má za sebou lekársku prehliadku v FC Barcelona, chce pomôcť tímu vrátiť sa na vrchol európskeho futbalu

Poľský futbalový útočník Robert Lewandowski v pondelok v americkom Miami úspešne absolvoval lekársku prehliadku u svojho nového zamestnávateľa a v utorok by sa mal oficiálne stať hráčom španielskeho klubu FC Barcelona.

Katalánci údajne zaplatia za 33-ročného kanoniera nemeckému Bayernu Mníchov 50 miliónov eur ako základnú prestupovú sumu.

Nová kapitola s novými výzvami

„Rozhodnutie prísť do Barcelony bolo jednoduché. Barcelona je späť. Myslím si, že dokážem pomôcť tomuto tímu vrátiť sa na vrchol európskeho futbalu. Dúfam, že budeme od začiatku sezóny víťaziť. Rád získavam trofeje a toto je pre mňa nová kapitola s novými výzvami. Je to pre mňa príležitosť, lebo vždy som chcel hrať vo veľkom klube z La Ligy,“ vysvetlil Lewandowski, prečo sa pripojil k „blaugranas“.

Vyzdvihol tiež hlavného trénera Kataláncov a klubovú legendu Xaviho Hernándeza: „Poznám jeho postupy. Bol skvelý hráč a má pred sebou svetlú budúcnosť aj ako tréner.“

Ligový rekord so 41 gólmi

Čoskoro 34-ročný poľský reprezentant bol najlepším strelcom I. bundesligy v ostatných piatich sezónach a celkovo sedemkrát v kariére. V ročníku 2020/2021 vytvoril ligový rekord so 41 gólmi. V najvyššej nemeckej súťaži nastrieľal dovedna 312 gólov v 384 zápasoch za Bayern a Borussiu Dortmund.

Ak by sa potvrdila prestupová suma 50 miliónov eur za Lewandowského, bol by to pre nemecký klub najúspešnejší predaj hráča v histórii. Zatiaľ najviac peňazí získal Bayern za prestup od talianskeho Juventusu Turín, ktorý mu v roku 2018 za Douglasa Costu zaplatil 40 miliónov eur.

FC Barcelona absolvuje v druhej polovici júla v USA štyri prípravné stretnutia – proti Realu Madrid v Las Vegas, Interu Miláno vo Fort Lauderdale na Floride, Juventusu Turín v Dallase a New Yorku Red Bulls v New Jersey.