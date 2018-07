Aktualizované: Lewis Hamilton po štarte z pole position vyhral Veľkú cenu Maďarska

aktualizované 29. júla 18:27

HUNGARORING 29. júla (WebNoviny.sk) – Brit Lewis Hamilton sa stal víťazom nedeľňajšej Veľkej ceny Maďarska formuly 1 na okruhu Hungaroring. Tridsaťtriročný jazdec na monoposte Mercedes štartoval z 1. miesta, ktoré si udržal takmer počas celých pretekov.

Brit triumfoval časom 1:37:16,427 h a pripísal si už svoje šieste víťazstvo na okruhu v Mogyoróde. Na druhom mieste s mankom 17,123 sekundy skončil Nemec Sebastian Vettel na Ferrari, tretiu pozíciu s odstupom 20,101 sekundy obsadil jeho tímový kolega Kimi Räikkönen.

Vettel doplatil na pomalú výmenu pneumatík

Víťaza kvalifikácie mohol na čele ohroziť jedine jeho najväčší konkurent v boji o majstrovský titul Sebastian Vettel z tímu Ferrari. Ten sa po Britovej zastávke v boxoch v 26. kole dostal na pozíciu lídra.

Tridsaťjedenročný Nemec však doplatil na pomalú výmenu pneumatík, ktorá ho posunula na 3. miesto za Hamiltonovho tímového kolegu Valtteriho Bottasa. Na súperiacu dvojicu sa postupne dotiahol Fín Kimi Räikkönen.

Obaja jazdci na monopostoch Ferrari predbehli Bottasa v 65. kole, keď Vettel predstihol pilota Mercedesu, ktorý si v súboji poškodil predné krídlo svojho monopostu.

Najbližšie preteky až o mesiac v belgickom Spa

Po návrate z boxov sa Bottas ešte ocitol v kontakte s Ricciardom na Red Bulle, ten sa však napriek chvíľkovému opusteniu trate v poslednom kole dostal pred fínskeho jazdca. Pozíciu úradujúceho svetového šampióna Lewisa Hamiltona nikto neohrozil.

„Dnes to bol pre nás krásny deň. Všetci v tíme si za dnešnú prácu zaslúžia jedno veľké ďakujem,“ povedal na pódiu Lewis Hamilton. K pretekom sa vyjadrila aj dvojica jazdcov Ferrari. „Boli to náročné preteky. Víkend sme chceli zakončiť lepšie ako druhým miestom, ale lepšie to dnes asi dopadnúť nemohlo,“ vyhlásil Sebastian Vettel, ktorého doplnil jeho tímový kolega Kimi Räikkönen: „Áno, podľa mňa sme dnes nemohli dúfať v lepšie umiestnenie. Určite to nie je ideálne, ale už na tom nič nezmeníme.“

Brit si v Maďarsku pripísal už 67. víťazstvo v kariére a piate v roku 2018. Predtým sa tešil aj vo Francúzsku, Španielsku, Azerbajdžane a Nemecku.

Hamilton navýšil svoj náskok v poradí jazdcov pred Vettelom na 24 bodov, tretí Räikkönen ich stráca 67. Najbližšie preteky sa uskutočnia až o mesiac 26. augusta v belgickom Spa-Francorchamps.