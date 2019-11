Lex Haščák by bol protiústavný, Penta sa opiera o názor Procházku, právnikov a advokátov

Návrhy zákonov od poslancov PS/Spolu a bývalej ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej pod názvom Lex Haščák sú protiústavné a predstavujú neprimeraný a neodôvodnený zásah do vlastníckych práv. Tvrdí to PR špecialista Penty Gabriel Tóth. Odvoláva sa na právne stanoviská od právnika a bývalého šéfa politickej strany Sieť Radoslava Procházku, advokátsku kanceláriu Mareka Benedika a právnickú firmu Dentons.

Zákon má právne nedostatky

Tóth uvádza, že zákon, ktorý má zakázať krížové vlastníctvo v zdravotníctve, má podľa nich zásadné právne nedostatky. Zákaz krížového vlastníctva v súlade s ústavou by sa podľa neho musel vzťahovať výlučne len k „novým“ povoleniam.

Podľa Penty by sa tak neobmedzilo jej podnikanie, ale dosiahol by sa presný opak. „Efektívne by zabránili, aby Pente v zdravotníctve vznikla v budúcnosti akákoľvek iná významnejšia konkurencia v podobe vstupu iného súkromného investora na trh,“ uvádza Tóth.

Podľa Penty nie je takéto opatrenie v zdravotníctve nevyhnutné, pretože ho možno dosiahnuť aj inými spôsobmi. Medzi ďalšie nedostatky zaradili aj zásah do vlastníckych práv či diskrimináciu, pretože sa vraj týka súkromných investorov a nie štátnych spoločností.

Penta vyhlasuje, že ak by zákon prešiel, fakticky by jej vyvlastnili majetkové práva bez poskytnutia adekvátnej náhrady. O zneužívaní krížového vlastníctva podľa Penty neexistuje dôkaz.

Pellegrini hovorí o rozšírení

V prípade zákona, ktorým chcú nezaradení poslanci zabrániť neprimeranej koncentrácii vlastníctva na mediálnom trhu, uvádzajú právne stanoviská nedostatky, ako je nepresná definícia médií, ktorých sa týka, či stanovenie výšky obratu podnikateľa, ktorý pôsobí na mediálnom trhu, na sumu päť miliónov eur.

V diskusnej relácii Sobotné dialógy premiér Peter Pellegrini vyhlásil, že Lex Haščák by sa mohol rozšíriť aj na inú firmu, ktorú však nechcel menovať. Najskôr sa podľa neho treba oboznámiť s detailmi návrhu.

„Tiež sa musíme pozrieť, či je normálne, aby jedna veľká úspešná slovenská firma mohla v jeden moment financovať nejakú neziskovú organizáciu alebo viacero, oficiálne podporovať a sponzorovať konkrétnu politickú stranu, oficiálne sponzorovať, dotovať a dávať dary konkrétnemu denníku v tomto štáte. A tak asi by bolo treba aj takýto lex pripraviť,“ povedal v relácii premiér.

Návrhy zákonov predložili poslanci po zverejnení zvukovej nahrávky z kauzy Gorila a rozhovoru medzi bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom a Marianom K. Z Gorily vyplývajú podozrenia z rozsiahlej korupcie, ktoré sa týkajú spolumajiteľa Penty Jaroslava Haščáka.

Penta odmieta, že by štát poškodila. Poslanci sa začnú návrhom Progresívneho Slovenska/Spolu zaoberať na najbližšej schôdzi, ktorá sa začína v utorok 26. novembra.