Video: Líder svetového rebríčka Andy Murray v Queen´s Clube šokujúco prehral s luckym loserom

LONDÝN 20. júna (WebNoviny.sk) – Austrálsky tzv. lucky loser z kvalifikácie Jordan Thompson senzačne zvíťazil za 103 minút 7:6 (4), 6:2 nad domácim lídrom svetového rebríčka Andym Murraym v utorňajšom zápase 1. kola dvojhry na tenisovom turnaji ATP World Tour 500 Aegon Championships v britskom Queen´s Clube v Londýne.

Najväčší triumf Thompsona

Dvadsaťtriročný Thompson figuruje na 90. priečke v singlovom renkingu a nastúpil namiesto Brita so slovinským pôvodom Aljaža Bedeneho, ktorý sa odhlásil pre zranenie zápästia.

“Andy je jednotkou rebríčka, vzhliadam k nemu a nepochybne je to najväčší triumf v mojej kariére. Bral som to bod za bodom. Nečakal som však, že uspejem vo dvoch setoch. Včera som sa tu motal a dúfal som, že sa dostanem do akcie. Teraz som v žrebe, ba dokonca pokračujem, pociťujem nesmierne šťastie. Ani neviem, či dokážem vyjadriť moje myšlienky,” povedal Thompson pre BBC Two.

Murrayho obhajuje triumf na Wimbledone

Austrálčan vynikol na esá 12:4 a premenil dva zo siedmich brejkbalov, zdolaný zverenec Ivana Lendla a Jamieho Delgada Murray nezužitkoval žiadnu z troch príležitostí na príjme.Obhajoba titulu vo Wimbledone

Thompson vo finálovom 2. kole kvalifikácie podľahol 6:4, 4:6, 3:6 Francúzovi Jérémymu Chardymu. V osemfinálovom 2. kole hlavnej singlovej súťaže vyzve 29-ročného Američana Sama Querreyho (28.).

Tridsaťročný rodák zo škótskeho Dunblane Andy Murray triumfoval na tomto podujatí v sezónach 2009, 2011, 2013, 2015 a 2016. Teraz má pred sebou obhajobu titulu na grandslamovom Wimbledone v Londýne (3. – 16. júla).

Queen´s Club – dvojhra – 1. kolo

Jordan Thompson (Aus.) – Andy Murray (V. Brit.-1) 7:6 (4), 6:2 za 103 minút