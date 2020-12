Lidl: Najväčšia zbierka doteraz podporila núdznych potravinami v hodnote viac 200 000 €

Projekt „Podeľ sa a pomôž“ prebieha dlhodobo a v 147 predajniach Lidl naraz

Ľudia v núdzi potrebujú podať pomocnú ruku čo najrýchlejšie a podpora si nezriedka vyžaduje pravidelnosť. Lidl si to uvedomuje a preto spolu so svojimi zákazníkmi pomáha tým čo to najviac potrebujú v najväčšej potravinovej zbierke na Slovensku – „Podeľ sa a pomôž“. Projekt prebieha od októbra bez prerušenia vo všetkých 147 predajniach Lidla na Slovensku. Doteraz podporil ľudí nachádzajúcich sa v náročných životných situáciách potravinami v hodnote viac ako 200 000 €. Okrem dlhodobosti odlišuje „Podeľ sa a pomôž“ od mnohých podobných iniciatív aj to, že podpora zostáva v regióne a zákazníci tak presne vedia komu pomáhajú.

„Podeľ sa a pomôž sme spustili v októbri a za prvé dva mesiace sme organizáciám venovali dokopy tisíc nákupných vozíkov plných trvanlivých potravín. Netrvalo dlho a celková hodnota podpory presiahla 200 000 €. Naši zákazníci denne potvrdzujú, že majú srdcia na správnom mieste a pomáhať im je vlastné. Veľmi sa tešíme, že aj v tejto neľahkej dobe sa zo spoločnosti nevytratila ľudskosť a spolupatričnosť,“ povedal Tomáš Bezák, vedúci úseku komunikácie Lidla.

Foto: Lidl

Diskont má predajne vo viac ako deväťdesiatich slovenských mestách a do projektu zapojil celkovo 96 rôznych subjektov. Ide predovšetkým o organizácie, združenia či nadácie venujúce sa ťažko chorým a inak znevýhodneným deťom, týraným matkám, ľuďom bez domova či rôzne centrá sociálnych služieb a iné komunitné organizácie. Mechanika „Podeľ sa a pomôž“ je veľmi jednoduchá, priblížila ju Jana Mrlianová, správkyňa jednej zo zapojených organizácií – Komunitnej nadácie Liptov: „Do projektu pomoci sa môže zapojiť skutočne ktokoľvek. Je to veľmi, veľmi jednoduché. Stačí ak navštívime predajňu Lidl ako bežný zákazník a niečo zo svojho nákupu venujeme do špeciálneho koša, ktorý je pri pokladni v každej predajni. My, dobrovoľníci z nadácie každý štvrtok potraviny z koša vyberáme, vytvárame potravinové balíčky a tie potom putujú priamo k ľuďom. Každý týždeň tak môžeme vďaka dobrým ľuďom podporiť a potešiť minimálne 12 rodín z regiónu.“

Foto: Lidl

Pre regionálny rozmer „Podeľ sa a pomôž“ sa Lidl rozhodol s cieľom adresovať pomoc tým, ktorí ju najviac potrebujú. To, že sa to darí potvrdzujú aj slová J. Mrlianovej: „Spočiatku som si myslela, že nie sme tou vhodnou organizáciou, ktorá by mala byť partnerom pre Lidl. Predsa len naša interná databáza potencionálnych prijímateľov pomoci nie je taká široká a my musíme každý týždeň oslovovať rôzne subjekty – rôzne krízové centrá, sociálne poradne, charita či komunitné centrá, ale aj základné školy alebo samosprávy. No skutočnosť a prax ma presvedčila o opaku. Komunitná nadácia Liptov je vnímaná ako veľmi silný subjekt a partner, ako staviteľ mostov vytvárajúci komunitu, ako iskra, ktorá dokáže naštartovať pozitívne zmeny v komunite. Zároveň však aj ako mudrc, ktorý je zdrojom vedomostí čo región potrebuje a práve to je naša výhoda a v tom je naša sila. Vieme spojiť tých čo pomoc potrebujú s tými čo pomocnú ruku podávajú.“

