„Lidl Plus“: Nová aplikácia plná výhod

Lidl Ponúka svojim zákazníkom digitálny lojalitný program.

Zákazníci Lidla môžu odteraz využívať nové výhody: diskont pre nich vyvinul jedinečnú digitálnu lojalitnú kartu „Lidl Plus“. Nainštalovať si aplikáciu sa naozaj oplatí: dvakrát týždenne v nej totiž pribudnú nové zľavové kupóny. Dodatočnú zľavu je navyše možné získať pri každom nákupe. Aplikáciu si môžete bezplatne stiahnuť z Google Play ci Apple App Store, využívať ju môžete v ktorejkoľvek zo 139 predajní Lidla na Slovensku.

Spoločnosť prechádza digitálnou transformáciou a Lidl na meniaci sa svet reaguje. Ako jeden z lídrov v oblasti maloobchodu prichádza s novými riešeniami – najnovším je digitálna zákaznícka karta „Lidl Plus“. Diskontný reťazec zároveň pri každej svojej činnosti starostlivo zvažuje dopad na životné prostredie, a preto ponúkne svojim zákazníkom skvelé výhody lojalitného programu avšak bez plastovej kartičky či akejkoľvek papierovej komunikácie. S novou aplikáciou máte exkluzívne zľavy vždy po ruke vo svojom smartfóne: je to jednoduché, výhodné a kvalitné, presne ako Lidl.

Viac o Lidl Plus sa dozviete na stránke: www.lidlplus.sk

„V Lidli sa neustále snažíme ponúkať zákazníkom vysokú kvalitu za čo najvýhodnejšie ceny Lidl Plus je ďalším spôsobom ako to dosiahnuť. Je to dobrovoľný a doplnkový lojalitný program, ktorým chceme zákazníkom poskytnúť ďalšie dodatočné zľavy a nakupovať špeciálne ponuky. Nájdu v nej aj ďalšie zaujímavé informácie a v budúcnosti aj ďalšie funkcionality,“ vysvetlil Matúš Gála, generálny riaditeľ Lidl Slovenská republika.

V „Lidl Plus“ zákazník dvakrát týždenne nájde nové a exkluzívne zľavové kupóny. Stačí si ich aktivovať kedykoľvek pred nákupom a potom už len počas blokovania tovaru priložiť k skeneru mobilný telefón s digitálnou kartou „Lidl Plus“. Okrem toho sa v aplikácii nachádza aj praktický vyhľadávač predajní, všetky online letáky a po každom nákupe v nej zákazník nájde digitálny stierací žreb s možnou dodatočnou zľavou. Po každom nákupe zákazník v aplikácii uvidí koľko vďaka nej ušetril. V budúcnosti „Lidl Plus“ ponúkne aj ďalšie funkcionality, ako napríklad elektronickú účtenku.

Rovnako ako pri online shope, je Slovensko jednou z prvých krajín, v ktorých diskont ponúkne zákazníkom možnosť nakúpiť ešte výhodnejšie. Slovensko je v poradí siedmou krajinou, v ktorej majú fanúšikovia Lidla možnosť využívať výhody programu „Lidl Plus“. Lidl má predajne v 29 krajinách, pričom digitálnu vernostnú kartu ponúka v Dánsku, Holandsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku a Španielsku.

„Ostrý štart sa udial v utorok 7. januára, odvtedy si môžu aplikáciu stiahnuť všetci zákazníci. Je o ňu mimoriadny záujem a doteraz si ju stiahli a nainštalovali desiatky tisíc užívateľov. Predtým ju niekoľko týždňov, rovnako ako pri online shope, testovali naši zamestnanci, ktorí tak ako prví dostali možnosť vyskúšať si všetky benefity tejto aplikácie a poskytli nám užitočnú spätnú väzbu,“ vysvetlil Peter Gažo, vedúci úseku digital, a dodal: „Jednou z predností našej aplikácie je rýchlosť a jednoduchosť jej používania. Naskenovaním digitálnej karty kedykoľvek v procese blokovania tovaru sa automaticky uplatnia všetky aktivované kupóny či ďalšie chystané výhody. Nie je potrebné skenovať každý kupón individuálne ako to zákazníci možno poznajú z iných reťazcov. Všetko prebehne na pozadí a nezdržuje pri nakupovaní.“

