Lídri Európskej únie by podľa Merkelovej mohli schváliť krátky odklad brexitu

BRUSEL 21. marca (WebNoviny.sk) – Lídri Európskej únie (EÚ) by v zásade mohli schváliť krátky odklad brexitu, pokiaľ britský parlament budúci týždeň schváli dvakrát odmietnutú dohodu o vystúpení krajiny z európskeho bloku. Uviedla to nemecká kancelárka Angela Merkelová. Ak sa to však nestane, bude podľa jej slov možno potrebný ďalší summit EÚ.

Mayová sa snaží dosiahnuť schválenie dohody

Britská premiérka Theresa Mayová sa bude vo štvrtok v Bruseli snažiť osobne presvedčiť európskych lídrov, aby schválili odloženie brexitu z 29. marca na 30. júna. To však komplikujú voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať 23. až 26. mája.

„Môžeme v zásade splniť túto požiadavku, ak bude hlasovanie budúci týždeň pozitívne,“ povedala kancelárka nemeckým poslancom.

Zaručená legitimita eurovolieb

Zdôraznila však, že únia sa musí postarať aj o to, aby bola zaručená legitimita eurovolieb. Merkelová tiež dodala, že ak britský parlament dohodu vyrokovanú s EÚ budúci týždeň neschváli, „ponecháme otvorené, či bude pred termínom odchodu potrebné ďalšie zasadnutie Európskej rady„.

Odloženie brexitu si vyžaduje schválenie od všetkých zvyšných 27 členských štátov únie.