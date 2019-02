Lídri farmárov? Jeden je spájaný so zločinom, druhý nie je poľnohospodárom a neplatí dane

BRATISLAVA 19. februára 2019 (WBN/PR) – Lídri Iniciatívy poľnohospodárov František Oravec, Jaroslav Jánoš a ani Patrik Magdoško, nie sú zástupcami skutočne hospodáriacich farmárov. Uviedla to dnes v stanovisku firma Esin Group a.s. Spoločnosť má niekoľko ročné spory s Oravcom a Jánošom o pôdu. Minulý týždeň upozornila, že bratranec Františka Oravca, Marcel H. je obvinený z prípravy násilného trestného činu voči jej akcionárom, pričom svedecké výpovede potvrdzujú, že mal konať na popud práve Františka Oravca. Firma tiež upozorňuje, že Jaroslav Jánoš, ktorý vystupuje aj ako predseda Združenia vlastníkov pôdy a farmárov Slovenska, sám žiadnu pôdu nevlastní, nehospodári a dokonca neplatí dane. O Patrikovi Magdoškovi firma uvádza, že ho pozná len z médií, ale nie ako farmára.

„Podporujeme tlak poľnohospodárov, aby sa konečne začala riešiť pozemková reforma a zastavilo sa nekonečné delenie parciel pri každom dedičskom konaní. Aj tlak na to, aby Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) načas vyplácala nárokové dotácie a aby politici bojovali na pôde EÚ o to, aby farmári dostávali rovnaké dotácie, ako na Západe. Ale páni Oravec, Jánoš a Magdoško nie sú zástupcovia skutočných farmárov“, uviedla dnes firma Esin Group, a.s. Podľa jej stanoviska Oravec a Jánoš zastupujú „farmárov“, ktorí z hľadiska celkovej výmery obrábanej pôdy a celkového počtu zamestnancov v poľnohospodárstve na Slovensku, predstavujú hodnotu vyjadrenú v promile. „Pána Magdoška nepoznáme a ani nevieme o farmárovi, ktorý by ho poznal. Poznáme ho len z médií“, uvádza firma.

Esin Group tvrdí, že Oravec a Jánoš s ktorými vedie spory o pôdu zneužívajú združenie Iniciatíva poľnohospodárov a fiktívne Združenie vlastníkov pôdy a farmárov Slovenska na zavádzanie verejnosti a následný tlak na Esin Group. „Pán Jánoš verejne vyhlásil, že ročne máme dotácie 10 miliónov a on 10 tisíc. My reálne v Košickom kraji hospodárime na 8 000 ha pôdy a z nich je priznaná dotácia cca 1,7 milióna eur. Ale on reálne nehospodári ani na m2 a od PPA dostal pokutu 30 tisíc eur za neoprávnené deklarovanie obrábania pôdy. V roku 2016 deklaroval pestovanie pohanky na parcelách, kde bola zasiata naša kukurica a pri následnej kontrole to nevedel vysvetliť. Jeho firma Dafort Agro, s.r.o. je fiktívna poľnohospodárska firma. Na daniach dlhuje 1 530 eur, nemá zamestnancov, náklady, výnosy, majetok – všetko je nula“, uvádza Esin Group, a.s a upozorňuje na verejne dostupné zdroje týchto údajov na portáli www.finstat.sk (zdroj: https://finstat.sk/48175609).

Podľa Esin Group a.s. Jánoš v rokoch 2016 a 2017 neúspešne na PPA deklaroval 180ha pôdy a minulý rok už len 11ha v Ťahanovciach a 2ha v Poľove. „Ak niekto zmení svoje deklarácie zo 180ha na 13ha, tak to hovorí za všetko. A ani na tých 13 ha nehospodári a pôda leží úhorom“, uvádza firma.

Esin Group a.s. na záver stanoviska konštatuje, že Oravca a Jánoša považuje za pozemkových špekulantov, ktorí dlhodobo šikanózne postupujú voči Esin Group, blokujú jej zákonné dotácie a následne vyvíjajú nátlak. A navyše dokázali verejne podviesť aj väčšinu spoločnosti, niektorých politikov a médiá. „Nie sme zďaleka jediní, kto má s týmito pánmi takéto skúsenosti“, uviedla firma Esin Group a.s.