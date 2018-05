Lieky sú vnímané viac ako tovar než liečebný nástroj, tvrdia lekárnici a žiadajú zmenu

BRATISLAVA 23. mája (WebNoviny.sk) – V súčasnosti sú lieky vnímané viac ako tovar než liečebný nástroj. „Myslíme si, že by bolo vhodné aj legislatívne, ale aj z hľadiska nejakého spoločenského vnímania rozdeliť to chápanie, že pokiaľ je liek ešte tovarom a kedy už začína byť liečebným nástrojom, kedy je prostriedkom, s ktorým má zaobchádzať odborne spôsobilá osoba s cieľom pomoci pacientovi,“ zhodnotil to prezident Slovenskej lekárnickej komory (SLeK) Ondrej Sukeľ.

Oprávnenosť opatrení

Európska komisia ukončila konanie voči Slovensku, Rumunsku a Poľsku pre opatrenia, ktoré tieto krajiny zaviedli na zamedzenie reexportu liekov. Brusel tieto opatrenia skúmal v súvislosti s potrebou zosúladiť voľný pohyb tovaru s právom občanov na prístup k zdravotnej starostlivosti. Komisia uznala, že opatrenia proti reexportu liekov sú oprávnené, pretože ich nedostatok môže mať negatívny vplyv na zdravie obyvateľstva.

„My sme to rozhodnutie Európskej komisie privítali. Opäť sa preukázalo to, že v niektorých ustanoveniach sme viac európskejší ako Európa sama, a niektoré tie rozhodnutia postrádali elementárnu logiku. Možno by bolo vhodné prestať sa v oblasti zdravotnej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti a zaobchádzania s liekmi až tak vyhovárať na Európsku úniu, pretože nie všetky činnosti týkajúce sa liekov sú zo strany Európskej komisie regulované a dosť veľké kompetencie majú aj členské štáty. A toto rozhodnutie Európskej komisie našu filozofiu potvrdzuje,“ poznamenal Sukeľ.

Jediná nezaplatená služba

Prezident SLeK pripomenul, že v poslednej novele zákona o liekoch sú podľa komory sporné dve ustanovenia. „Prvé bolo zavedenie povinnosti pre odborných zástupcov farmaceutov v lekárňach, pričom tie povinnosti nie sú dostatočne kryté kompetenciami, ktoré majú,“ priblížil.

Druhou oblasťou je úprava lekárenskej pohotovostnej služby. Podľa Sukeľa na rozdiel od ostatných profesií, ktoré vo verejnom záujme zabezpečujú dostupnosť svojich služieb mimo „štandardného“ pracovného času (lekári, zdravotné sestry, hasiči, záchranári…) ostáva zabezpečenie liekov jedinou nezaplatenou službou.