Lietadlá pre bombovú hrozbu museli núdzovo pristáť, pasažierov bezpečne evakuovali

SANTIAGO 17. augusta (WebNoviny.sk) – Lietadlá najmenej troch leteckých spoločností museli vo štvrtok núdzovo pristáť alebo sa vrátiť na letiská v Čile a Peru, z ktorých vzlietli, pre sériu bombových hrozieb. Informovala o tom agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady.

Pasažierov letu spoločnosti LATAM z peruánskeho hlavného mesta Lima do čilskej metropoly Santiago bezpečne evakuovali po tom, čo neplánovane pristáli v meste Pisco na juhu Peru. Dva stroje spoločnosti Sky Airlines smerujúce do argentínskeho Rosaria a severočilského mesta Calama sa pre hrozby museli vrátiť do Santiaga.

Čilský úrad civilného letectva informoval, že všetky tri lietadlá skontrolovali a na ich palube nenašli žiadne výbušniny. Jeho riaditeľ Victor Villalobos Collao uviedol, že úrady dostali dovedna 11 vyhrážok a museli vykonať „procedúru“ v súvislosti s deviatimi z nich.

Z čoho daná procedúra pozostávala, neuviedol, vysvetlil však, že žiadne bomby nenašli. Villalobos Collao dodal, že výhražné telefonáty dostali zariadenia na letisku v Santiagu, spoločnosť LATAM a úrad civilného letectva.