Lietadlo malo letieť z Londýna do Düsseldorfu, omylom pristálo v Škótsku

LONDÝN 25. marca (WebNoviny.sk) – Pondelňajší let spoločnosti British Airways z Londýna do nemeckého Düsseldorfu prebehol hladko a bez problémov, až na to, že lietadlo nepristálo v Düsseldorfe, ale v škótskom Edinburghu.

Dôvodom podľa agentúry The Associated Press (AP) neboli technické problémy ani bezpečnostné ohrozenie, ale jednoducho iba omyl. Podľa British Airways môže za chybu spoločnosť WDL Aviation, ktorá údajne dala pilotovi nesprávny letový plán.

Tým istým letovým plánom sa riadili aj pracovníci strediska letovej kontroly, ktorí si tiež nevšimli nič nezvyčajné. Spoločnosť WDL Aviation oznámila, že kauzu vyšetrí, a uznala, že „v každom prípade ide o nešťastný omyl„. Lietadlo nakoniec v Edinburghu natankovalo palivo a opätovne vzlietlo – tentoraz už naozaj do Düsseldorfu.