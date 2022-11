Lily James a Emma Thompson v hviezdnej filmovej novinke od tvorcov kultových romantických komédií

Viete si predstaviť, že by vám vášho manželského partnera vybrali rodičia a vy by ste sa s ním prvýkrát stretli až pred oltárom? Nie, toto nie je námet na ďalšiu reality šou, ale zápletka novej romantickej komédie od producentov kultových filmov Denník Bridget Jonesovej či Láska nebeská. Hoci to môže znieť ako návrat do stredoveku, filmová novinka s názvom Čo s tým má láska? vám ukáže, že aj dohodnuté manželstvá môžu mať niečo do seba.

Dnešný svet ponúka nespočetné množstvo príležitostí, možností a spôsobov, ako nájsť toho pravého či tú pravú. Rozličné zoznamky, speed dating, televízne šou, aplikácie od výmyslu sveta… Ľudia môžu bez obmedzení cestovať, zoznamovať sa cez internet a nájsť lásku trebárs aj na druhom konci sveta. Napriek tomu je dnes stále veľa mladých mužov a žien single. Kde sa stala chyba?

Foto: Bontonfilm

Ani hlavná hrdinka komédia Čo s tým má láska? (Lily James) nemá v láske šťastie. Volá sa Zoe, žije v Londýne, živí sa natáčaním filmov a rieši rovnaký problém ako väčšina z nás: Ako nájsť v dnešnom svete niekoho na trvalý vzťah? Tinder jej zatiaľ nepriniesol nič iné než množstvo trapasov, niekoľko nepodarených rande a celý zástup tých nepravých. Jej svojrázna a sarkastická mama v podaní skvelej Emmy Thompsonovej by už svoju dcéru rada najradšej videla pod čepcom, Zoe však všetky matkine pokusy o dohadzovanie „milých“ a „dobrých“ kandidátov na budúceho zaťa jednoznačne bojkotuje.

Zoein kamarát z detstva Kazim (Shazad Latif) to skúša inak. Po viacerých neúspešných vzťahoch sa rozhodne nasledovať príklad svojich rodičov a zvolí si cestu tradičného, vopred dohodnutého manželstva. So svojou nastávajúcou, ktorú mu vybrali rodičia, sa má tvárou v tvár stretnúť až na samotnej svadbe. Bude to láska na prvý skype…?

Zoe je voči tejto metóde skeptická. Zároveň je to však skvelý námet na nový dokumentárny film. Hlavná hrdinka teda zapína kameru a vydáva sa s Kazimom na cestu hľadania lásky s pomocou rozumu. Od stretnutia s dohadzovačom cez online hovory budúcich mladomanželov a rodinné zoznamovanie cez internet až po cestu na veľkolepú exotickú svadbu s dohodnutou nevestou do pakistanského Láhauru. Zoe sa postupne začína zamýšľať nad tým, či by si z tohto odlišného prístupu k hľadaniu lásky mohla vziať niečo aj pre seba…

Foto: Bontonfilm

Romantickú komédiu Čo s tým má láska? natočil Shekhar Kapur, režisér veľkolepých historických opusov Alžbeta a Kráľovná Alžbeta: Zlatý vek, v ktorých si hlavnú úlohu zahrala Cate Blanchett. „Láska a intimita – najpoužívanejšie a zároveň najnepochopenejšie slová v našom slovníku, a predsa stále pátrame po skutočnom zážitku z týchto slov. Práve to ma na scenári k filmu Čo s tým má láska? najviac priťahovalo. Možnosť preskúmať tieto slová do hĺbky a zároveň ich obsiahnuť v romantickej komédii,“ priblížil režisér, ako sa dostal k tomuto pre svoju tvorbu nie úplne typickému žánru.

Foto: Bontonfilm

Podarí sa Zoe napokon nájsť toho pravého? A ako to dopadne s Kazimovým manželstvom? To sa dozviete od 26. januára 2023 vo svojom kine. Spríjemnite si začiatok nového roka skvelou romantickou komédiou Čo s tým má láska?

Informačný servis