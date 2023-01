Lily James, Emma Thompson a veľkolepá exotická svadba. Do kín prichádza netradičná romantická komédia Čo s tým má láska?

Ak sa vám páčil dnes už kultový romantický film Láska nebeská či trilógia o večnej smoliarke Bridget Jonesovej, mali by ste zbystriť pozornosť. Už 26. januára totiž do kín príde filmová novinka od producentov spomenutých komédií. Snímka s názvom Čo s tým má láska? vás však vďaka nezameniteľnému anglickému humoru a dvojici skvelých herečiek určite osloví aj v prípade, že romantickému žánru príliš neholdujete.

Mladá filmárka Zoe (Lily James) žije v Londýne, hľadá námet na svoj film a rieši rovnakú otázku ako väčšina z nás: Ako nájsť v dnešnom svete niekoho na trvalý vzťah? Zoznamovacie aplikácie jej zatiaľ nepriniesli nič iné než niekoľko trápnych historiek a nepodarených rande, čo jej svojrázna a sarkastická mama Cath (Emma Thompson) nikdy nezabudla vtipne okomentovať. Ako každý správny rodič chce pre svoju dcéru to najlepšie a neštíti sa pri tom ani jej tak trochu zasahovať do života. Cathine nešikovné pokusy o dohadzovanie sa však nestretávajú s veľkým úspechom.

Foto: Bontonfilm

Zoein kamarát z detstva Kazim (Shazad Latif) na rozdiel od nej dá v milostných záležitostiach na radu svojich príbuzných, a to doslova. Rozhodne sa totiž pre takzvané dohodnuté manželstvo so ženou, ktorú mu vybrali jeho rodičia. Zoe je voči tejto metóde skeptická. Zároveň je to však skvelý námet na nový dokumentárny film. Hlavná hrdinka teda zapína kameru a rozhodne sa celý proces tejto zvláštnej cesty za láskou zdokumentovať. Od stretnutia s dohadzovačom cez online hovory budúcich mladomanželov a rodinné zoznamovanie cez internet až po veľkolepú exotickú svadbu s dohodnutou nevestou v pakistanskom Láhaure. Pre Zoe je tento stret s odlišnou kultúrou na jednej strane obohacujúci, na druhej strane v nej však vyvoláva čoraz väčší citový zmätok. Možno bol „ten pravý“ celý čas bližšie, ako si dokázala predstaviť…

„Myslím si, že Zoe je zmätená a vytvorila si okolo seba množstvo ochranných múrov. Našla si útočisko vo svojej práci a naozaj sa jej darí. Ale len čo svoj film odpremiéruje, akoby sa všetko vyjasnilo a uvedomí si, že sa len bráni tomu byť zraniteľná a otvoriť sa druhému človeku. Ak mám byť úprimná, v tejto postave som sa naozaj spoznala. Človek sa v postavách, ktoré ho priťahujú, vždy tak trochu nájde, ale v tomto prípade vidím skutočne obrovskú podobnosť so svojím vlastným životom,“ priznala sa Lily James. Sympatická britská herečka bola tento rok nominovaná na Zlatý glóbus za stvárnenie Pamely Andersonovej v minisérii Pam a Tommy. Svojím výkonom v tomto seriáli potvrdila, že je talentovanou herečkou mnohých tvárí, rola Zoe je však jej prirodzenému naturelu nepochybne bližšia a pôsobí v nej absolútne autenticky. Svoje určite zohral aj fakt, že s hlavným mužským predstaviteľom filmu Čo s tým má láska?, Shazadom Latifom, sú dlhoročnými priateľmi i v reálnom živote.

Foto: Bontonfilm

Scenár ku komédii Čo s tým má láska? napísala britská scenáristka a producentka Jemima Khan, ktorá v ňom vychádzala z vlastnej životnej skúsenosti. Jemima je rodená Britka, ktorá si zobrala pakistanského manžela. Počas svojho desaťročného pobytu v Pakistane spoznala množstvo párov z tradičných dohodnutých (či po novom asistovaných) manželstiev, ktoré si takýto zväzok pochvaľovali. „Ich vzťah sa síce láskou nezačal, ale skončil sa ňou. Podľa mojich pakistanských priateľov je celoživotná láska založená na filozofii ,nechaj to prebublať a potom var‘. Kompatibilita predstavuje pre vzťah pevnejší základ ako vzájomná chémia, spoločný hodnotový systém je pevnejší než dobrodružstvo, pragmatizmus je silnejší ako vášeň. Moje manželstvo bolo jediným sobášom z lásky v histórii manželovej rodiny. A ako jediné sa skončilo rozvodom,“ uviedla autorka scenára, pre ktorú je snímka okrem iného aj skúmaním kontrastu medzi „západným“ a „východným“ prístupom k milostným vzťahom.

Foto: Bontonfilm

Romantickú komédiu Čo s tým má láska? režíroval oscarový režisér Shekhar Kapur, ktorý má na konte napríklad historické eposy Alžbeta a Kráľovná Alžbeta: Zlatý vek. Hlavnú úlohu, anglickú kráľovnú Alžbetu I., v nich stvárnila skvelá Cate Blanchett. „Je to famózny filmový režisér a majster v režírovaní silných, emocionálne zložitých a nedokonalých ženských postáv. To z neho urobilo zaujímavú a možno až neintuitívnu voľbu na natáčanie romantickej komédie. Myslím si, že to filmu dodalo hĺbku, ktorú by inak nemal,“ zložila svojmu kolegovi poklonu scenáristka Jemima Khan.

Ak neveríte že romantická komédia môže mať aj hlbšiu myšlienku, príďte sa presvedčiť do kina na vlastné oči. Film Čo s tým má láska? bude mať na Slovensku premiéru už 26. 1. 2023.

