Lingolandia – jazykové dobrodružstvo pod stromčekom

Na predvianočný trh prichádza nová a pôvodom slovenská spoločenská hra – Lingolandia (vydáva LUDOPOLIS). S autorkou hry Annou Rybovičovou sme sa rozprávali v čom tkvie kúzlo Lingolandie, ale aj o tom ako vznikajú spoločenské hry. Okrem dobrého nápadu je totiž potrebné šťastie, odvaha či chuť nevzdať sa.

Vráťme sa do detských čias. Aká spoločenská hra bola pre vás najobľúbenejšia?

Akákoľvek kartová. Vyrastala som v dobe, kedy spoločenské hry ešte neboli v takom rozmachu a taký pestrý výber ako je tomu teraz. Doma sme mali klasické hry ako je Človeče nezlob se a hry štýlovo jemu podobné, ale väčšinou sa u nás hrali kartové hry. Okrem rôznych druhov žolíka sme hrali sedmu alebo aj „Na duráka“. V škole sme často hrali kvarteto. No a z tých stolových hier to boli Dostihy a sázky. Obľúbenou hrou bol pre mňa aj žolík, pretože sme ho hrali s otcom do omrzenia. Boli to krásne chvíle a ešte dnes si pamätám, ako som ho chcela poraziť a tak som si trénovala hru sama proti sebe.

Anna Rybovičová. Foto: Lingolandia

Ako sa z matky stane autorka spoločenskej hry? Ako dlho sa rodil nápad Lingolandie až po finálnu podobu?

Autorkou Lingolandie som sa stala vďaka šťastiu, náhode, odvahe a tiež chuti nevzdať sa. Popri tvorení hry som pracovala ako poisťovací agent, čo je práca nehmotná, ďaleká a miestami aj depresívna. Aj z tejto práce vznikla vo mne veľká potreba doniesť niečo čo bude robiť aspoň chvíľu zákazníkovi radosť a zmobilizuje aj náš mozog. Samotný nápad vznikol vďaka deťom. Často sme totiž cestovali autom a moja mama sa s deťmi často hrala hru – Vymysli slovo začínajúce na nejaké písmeno. Neverili by ste, aké to bolo zo začiatku pre deti náročné. A tak mi napadlo, že takú hru som nikde v obchode nevidela. Koncept bol jednoduchý, v ilustráciách hľadať slová na náhodné písmenko.

Keďže neviem kresliť, potrebovala som si nájsť niekoho, kto by ilustroval moju databázu slov. Dostala som sa k Nine Šefčik, ktorá má osobitný štýl, neopozeraný a originálny. Vysvetlila som jej, čo chcem robiť a dala 10 slov na nakreslenie. Z výsledku som bola viac ako milo prekvapená, jej ilustrácie mali iskru, ako keď vám zapadne dielik do skladačky. Osobne som na Lingolandii do jej prvého vydania pracovala asi dva roky, s Ninkou spoločne rok.

Mojim cieľom nebolo vytvoriť len obyčajnú spoločenskú hru. Mojim cieľom bolo vytvoriť hru, ktorá bude nútiť rozmýšľať a spájať a správne použiť všetky informácie, ktoré sme počas života získali. Mám totiž vnútorný pocit, že v dnešnej dobe síce máme veľa informácií, ale nevieme ich správne vyhodnotiť a ani použiť. Lingolandia by mala už od detského veku nenúteným spôsobom viesť k tomu, aby sme sa tie informácie naučili vyhodnocovať a správne používať. Je to síce iba hra, ale správny návyk ostane navždy.

Ilustrátorka Nina Šefčíková. Foto: Lingolandia

V čom je Lingolandia výnimočná? Hrajú ju radi aj vaše deti?

Lingolandia je výnimočná v kreativite. Za posledný rok som ju osobne hrala viac než dosť a stále ma dokáže prekvapiť aké slová sa dajú v kartách nájsť. Pri tejto hre neexistuje jediné správne riešenie a každá odpoveď, ak je logicky spojená s ilustráciou, je správna. Na rozdiel od iných spoločenských hier, ktoré sme hrávali a v ktorých si človek podvedome osvojí naučené slová, frázy, spojenia, naša Lingolandia poskytuje nekonečné množstvo originálnych riešení.

Použitá slovná zásoba v každej hre závisí od hráčov a ich záujmov. Ak niekto chodí napríklad na hudobnú výchovu, má trošku pestrejšiu zásobu v tejto oblasti ako iný hráč. Alebo ak niekoho zaujíma botanika, má v tejto oblasti širšiu zásobu ako iný hráč. A to je na tom pekné, že si tie slová môžeme medzi sebou vymieňať. A nie iba slová, hráči si vymieňajú aj informácie, súvislosti a tým si rozširujú svoje vedomosti.

Ďalšou výnimočnou vlastnosťou Lingolandie je, že už teraz je hrateľná v akomkoľvek jazyku. Obmedzení sme zatiaľ iba abecedou, keďže zatiaľ hra neobsahuje azbuku alebo iné špeciálne druhy písma. Tým pádom si hráči môžu otestovať svoju slovnú zásobu aj v cudzom jazyku a pod vplyvom herného adrenalínu si ju dokážu zlepšovať. Sama som si to vyskúšala na sebe, keď som Lingolandiu hrala v nemčine aj angličtine a sama som bola šokovaná, koľko slovíčok pre mňa už dávno zabudnutých, som vytiahla.

U nás doma hrávame Lingolandiu. Prvýkrát sme ju hrali, ešte keď staršia dcéra bola prváčka. A prvá hra bola pre ňu náročná. Minulý rok, keď sme sa dopracovali k prvým ozajstným výtlačkom, sme Lingolandiu doma hrali pravidelne počas celého lockdownu. A bolo úžasné pozorovať, ako sa dcére zlepšovala nielen slovná zásoba, ale aj abstraktné vnímanie, začala logicky hľadať súvislosti, začala používať nielen slová, ktoré boli na prvý pohľad zjavné, ale aj také, ktoré s obrázkom súviseli. A to pre mňa, nielen ako autorku, ale aj ako matku bola tá najlepšia odmena. Teraz sa už pripája aj syn – predškolák a musím povedať, že ide mu to veľmi dobre.

Foto: Lingolandia

Na prvý pohľad každého zaujmú pekné ilustrácie. Ako vznikali? Kto je za týmito peknými obrázkami?

Za ilustráciami stojí Nina Šefčík, slovenská talentovaná ilustrátorka a grafička s originálnym štýlom, ktorá žije v Španielsku. Ilustrácie sú len a len Ninkina zásluha, mala voľnú ruku, mohla popustiť uzdu svojej fantázii a vyblázniť sa. Ilustrácie vznikali postupne, ja som totiž mala pripravenú databázu slovíčok tak, aby vtedy v minimálne 6-tich jazykoch bolo na každé písmenko v abecede aspoň 6 slov. Túto databázu som odovzdala Ninke a ona ku každému slovu pridávala ilustráciu. Ale tie jej ilustrácie boli také úžasné, že aj mne sa otvorila myseľ a zrazu 1 karta neobsahovala iba 1 slovo, ale množstvo slov. A to je na tom úžasné, že vďaka Ninkinej tvorbe sme dostali Lingolandiu na nový level. Osobne sa veľmi teším, že za grafickou stránkou celej Lingolandie stojí Ninka, lebo vďaka jej jedinečnému štýlu sa odlišujeme od väčšiny detských spoločenských hier.

Plánujete aj nejaké iné spoločenské hry, alebo Lingolandia bola len výnimka?

Do budúcna chceme ďalej pracovať s Lingolandiou a rozširovať ju. Postupne sa nám ukazuje, že Lingolandia má obrovský potenciál a my by sme ho chceli využiť. Pracujeme nielen na budúcich rozšíreniach, ale aj na ďalších projektoch spojených s hrou. Ako máme v jednom slogane – Lingolandia je jazykové dobrodružstvo. Pre nás je nielen jazykovým dobrodružstvom, ale dobrodružnou cestou plnou výziev, ktoré nás posúvajú dopredu. Tešíme sa z toho, že aj my sa môžeme vďaka Lingolandii rozvíjať a posúvať svoje hranice.

