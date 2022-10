Lionel Messi by bol ochotný vrátiť sa do Barcelony, ale iba za určitých podmienok

V ostatných dňoch sa v médiách šušká o možnom návrate argentínskeho futbalistu Lionela Messiho do španielskeho klubu FC Barcelona.

Tridsaťpäťročný hráč má v Paríži St. Germain kontrakt do konca aktuálnej sezóny 2022/2023 a mnohí špekulujú, že by sa mohol vrátiť na barcelonský Camp Nou, kde prežil najlepšie roky kariéry i života. Nie všetci sú však naklonení tomuto transferu.

Nový projekt blaugranas

Katalánsky novinár Sergi de Juan upozorňuje, že Messiho návrat do Barcelony by vplýval negatívne na nový projekt FCB.

Messi pred začiatkom uplynulej sezóny 2021/2022 šokujúco odišiel z mužstva „blaugranas“. Nechcel opustiť klub, ktorý ho vychoval, no bol k tomu donútený. Klub zavalený dlhmi mu nemohol ponúknuť nový kontrakt. V prvej sezóne vo Francúzsku zaostal za očakávaním, keď v 34 zápasoch strelil iba 11 gólov.

Prezident FC Barcelona Joan Laporta pred niekoľkými dňami rozprúdil fámy, keď zdupľoval, že by chcel Messiho priviesť naspäť, aby mohol ukončiť kariéru v milovanom drese. „Boli by sme radi, keby ukončil kariéru v drese Barcelony a zožal búrlivé ovácie od tisícok fanúšikov,“ povedal nedávno.

Problémy s finančnými pravidlami

Podľa správ v médiách by Messi bol ochotný vrátiť sa do Barcelony, ale za určitých podmienok. Hovorí sa o troch – Gerard Piqué by musel opustiť klub, Laporta by sa Messimu musel verejne ospravedlniť a sám Argentínčan by mal hrať v mužstve Xaviho Hernándeza hlavnú úlohu.

Barcelona však údajne nechce priviesť Messiho za každú cenu. Sergi de Juan, novinár katalánskeho denníka Sport, ktorý má vždy čerstvé informácie z „kuchyne“ FC Barcelona, tvrdí, že Messi by musel výrazne znížiť svoje finančné požiadavky. „Messiho návrat je možný len vtedy, ak bude súhlasiť s výrazným znížením platu. Barcelona má stále problémy s finančnými pravidlami fair play,“ povedal De Juan pre poľský web sport.pl.

Ďalší katalánsky denník Mundo Deportivo tvrdí, že prvý kontakt medzi Laportom a Messim sa už uskutočnil a vzťah medzi obomi sa vraj otepľuje. De Juan však vidí problém v začlenení sa do prakticky prebudovaného mužstva. „Barca“ by údajne bola najradšej, keby v ňom Messi nehral vedúcu úlohu a neblokoval rozvoj mladých hráčov ako Gavi a Pedri. „Jeho návrat by bol podľa mňa negatívny pre celý projekt,“ poznamenal De Juan.