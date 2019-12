Liverpool má nôž na krku a nechce napodobniť Chelsea, v hre o osemfinále Ligy majstrov sú aj Slováci

Vo futbalovej Lige majstrov 2019/2020 sa v utorok uskutoční osem zápasov záverečného šiesteho hracieho kola skupinovej časti. Z nich vzíde až šesť držiteľov miesteniek v jarnom osemfinále kontinentálneho pohára číslo jeden. V „éčku“ a „háčku“ nemá ešte istý prienik do ďalšej fázy žiadny z ich účastníkov.

V E-skupine minulosezónny víťaz, anglický FC Liverpool, musí v rakúskom Salzburgu siahnuť na dno síl, ak nechce byť súčasťou jedného z najväčších prekvapení v pohárovej Európe za ostatné roky.

Úvodný vzájomný zápas na liverpoolskom Anfielde sa skončil víťazstvom domácich 4:3, čo znamená, že ak by „The Reds“ prehrali u súpera napríklad 0:1, 1:2 alebo 2:3, a súčasne Neapol by získal aspoň bod s Genkom, mužstvo trénera Jürgena Kloppa by putovalo „iba“ do Európskej ligy.

Liverpool má v anglickej Premier League dobrú východiskovú pozíciu na zisk prvej majstrovskej trofeje po 30 rokoch. V úvodných šestnástich stretnutiach nazbieral až 46 bodov. Kloppa v sobotňajšom dueli v Bournemouthe (3:0) okrem triumfu potešilo aj čisté konto.

„The Reds“ môžu napodobniť Chelsea

V prípade, že v „Mozartovom meste“ Liverpool pridá ďalšie, s určitosťou postúpi ďalej. „V šatni dookola počúvam iba o čistých kontách. Dúfam, že ich budeme zbierať častejšie. Takýto zápas by sa nám veľmi hodil v utorok v Salzburgu,“ poznamenal Klopp pre oficiálny klubový web.

Dosiaľ posledným obhajcom trofeje, ktorému sa nepodarilo postúpiť zo základnej skupiny, bol v ročníku 2012/2013 iný anglický klub – FC Chelsea. Salzburg sa bude spoliehať aj na veľký útočný talent z Nórska Erlinga Brauta Haalanda, ktorý v LM skóroval v každom z ostatných piatich stretnutí.

„Nastúpime proti najlepšiemu mužstvu sveta. Vieme však, že doma sme veľmi dobrí. Keď predvedieme ideálny výkon, máme šancu postúpiť,“ skonštatoval 19-ročný útočník podľa oficiálnej stránky Európskej futbalovej únie (UEFA).

Na San Paolo zavíta aj Hamšík

V ďalšom zápase E-skupiny nastúpi taliansky SSC Neapol v domácom prostredí proti belgickému Genku, kde pôsobí slovenský stredopoliar Patrik Hrošovský.

Hosťom na štadióne San Paolo bude aj kapitán národného mužstva spod Tatier Marek Hamšík, ktorý za „partenopei“ hrával v rokoch 2007-2019. Neapolčania sú blízko k osemfinálovej účasti, stačí im remíza alebo akýkoľvek bodový zisk FC Liverpool.

„Na oficiálnu rozlúčku sa chystám už dosť dlho. Neviem sa dočkať. Nechám sa prekvapiť, pretože klub mi bližšie informácie neposkytol. Dúfam, že príde dosť ľudí. A dúfam, že Neapol postúpi ďalej. Má to vo vlastných rukách, tak hádam prinesiem šťastie,“ povedal Hamšík počas minulotýždňového krstu knihy Neapolská odysea.

Ajaxu stačí na osemfinále remíza

Z tria mužstiev, ktoré môžu v H-skupine pomýšľať na postup, je v najlepšej pozícii Ajax Amsterdam. Desaťbodovému holandskému zástupcovi stačí na definitívu remíza, eventuálne aj prehra anglického FC Chelsea s francúzskym Olympique Lille.

Valencia a Chelsea majú na konte po osem bodov, ďalej ich posunú akékoľvek víťazstvá. „Budeme chcieť vyhrať. Nemôžeme vstupovať do stretnutia s tým, že nám stačí remíza. Možno na konci stretnutia sa pokúsime hrať na zisk bodu, nie však na začiatku,“ vyhlásil kormidelník Ajaxu Erik ten Hag.

Šancu na postup majú aj Slováci

V osemfinálovej časti sa môžu objaviť tímy slovenských legionárov Milana Škriniara a Róberta Maka – Inter Miláno, resp. Zenit Petrohrad.

„Nerazzurri“ pôjdu ďalej z „efka“ v prípade víťazstva nad FC Barcelona alebo ak budú mať po zápase aspoň toľko bodov ako ich konkurent z Dortmundu. Petrohradčania majú z duelov s Lyonom lepšiu bilanciu, ale na postup musia vyhrať v Lisabone nad Benficou a dúfať, že Lyon nevyhrá nad Lipskom.

Ak by mali na konci tri tímy po desať bodov – spolu s istým postupujúcim z Lipska by išiel ďalej Lyon. Ak by sa však oba zápasy G-skupiny skončili nerozhodne, pri rovnosti bodov ruského a francúzskeho zástupcu by sa z postupu tešil Zenit.