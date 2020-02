LIVIN’BLUES 2020 – XXVIII. ročník festivalu blues a rhythm’n’blues – 14. 03. 2020 / od 17:00 / Dom kultúry Lúky

Najväčšie bluesové podujatie na Slovensku!

Už po 28- krát sa stretnú priaznivci bluesu a rhythm and bluesu na festivale Livin´ Blues 2020 v Dome kultúry Lúky..

Na podujatí privítame v sobotu 14.marca 2020 päticu hudobných skupín s hudobníkmi z Veľkej Británie, Nemecka, Česka, Slovenska, Rakúska a Senegalu.

Medzi účinkujúcimi určite nájdete svojich obľúbených hudobníkov, no šance sú, že veľmi rýchlo spoznáte aj nových, vám doposiaľ neznámych muzikantov z rôznych kútov sveta.

Poďme si predstaviť účinkujúcich…

Začneme na Slovensku kapelou založenou v roku 2017.

Bluesové trio z Bratislavy – Her Memories – vo svojej hudbe miešajú prvky bluesu, rocku ale aj folku. Kapela v septembri roku 2019 vyhrala súťaž Slovakian Blues Challenge, vďaka čomu bude prezentovať Slovensko na prestížnej súťaži European Blues Challenge v Holandsku.

Obsadenie: Martin Tomášik (spev, gitara), Jakub Kolesár (basgitara) a Peter Garaj (bicie), Damian Szabo (hammond).

– Sitra Achra –

Jedinečná formácia Sitra Achra, by sa dala charakterizovať slovami: blues, funk, soul, swing, reggae, hillbilly.

Toto sexteto tvoria muzikanti s mnohoročnými skúsenosťami a slovenskému bluesovému publiku ich netreba osobitne predstavovať. Na festivale sa predstavia v kompletnej zostave Erich „Boboš“ Procházka – spev, ústna harmonika, Martin Zajko – gitara, Pišta Lengyel – gitara, Martin Gašpar – basgitara, Martin Wittgruber – klávesy, Igor „Ajdži“ Sabo – bicie.

– Mr.Ambassador & VOA Band, feat. Silvia Josifoska (SN,UK,AT,SK) –

Karim Thiam a jeho skupina prichádza s programom, ktorý prezentuje západoafrické štýly a rytmy a spája ich so žánrami ako je blues, afrojazz, či pop. Štýl, ktorý prezentuje Karim môžeme nazvať afro blues, alebo desert blues. Prekvapením koncertu bude hosťovanie našej bluesovej stálice Silvii Josifoskej

Obsadenie: Karim Thiam- gitara-voc-Ngoni Ba-Tama, Sebastian_ Porstner -sólo gitara, voc., Alexander Sloyan -basgitara, Mame Birane Mboup – perkusie, kongá, voc., Silvia Josifoska a.h. – spev

– Steve Big Man Clayton & The Wild Bluesmen (UK/DE/CZ) –

Britský pianista a spevák, rodák z Birminghamu, v súčasnosti pôsobiaci v Nemecku. Za svoju hru na piano, jeho boogie woogie, sa stal držiteľom mnohých hudobných ocenení vo Velkéj Británii, USA i v Nemecku.

V čele sprievodnej kapely the Wild Bluesmen stojí jeden z najlepších nemeckých gitaristov, Peter Schneider, ktorého je možné vidieť v kapele The Stimulators, ale i v duu s rakúskym bluesmanom Sirom Oliverom Mallym.

Kapelu doplňuje nemecký kontrabasista Uli Lehman, ktorý je tiež členom kapely The Stimulators, V marci 2019 na post bubeníka nastúpil komárňanský rodák a hudobník Tomáš Bobek Bobrovniczký pôsobiaci v Čechách. Ich šou si bez prídavkov ťažko predstaviť.

– Keith Thompson Band (UK) –

Gitarista a spevák typického britského blues rocku Keith Thompson, sólovo i so svojou kapelou pôsobia v kontinentálnej Európe už vyše 25 rokov. O jeho úspechoch svedčí i 12 vydaných nosičov.

On i kapela sú známi energickými živými vystúpeniami, zúčastnili sa festivalov v Poľsku, Slovinsku, Chorvátsku, Veľkej Británii i USA. Ako hudobník spolupracoval napríklad so Stevem Winwoodom, Gregom Ridleym, Robbiem Bluntom, Mikeom D\’Abom a ďalšími. Ich vystúpenie, spolu s vystúpením Big Mana Claytona a jeho skupiny budú patriť k vrcholom festivalu.

Možno ste netušili, že blues je na vrchole rodokmeňa vývoja americkej a západnej populárnej hudby. Je základom pre vznik moderných žánrov ako sú ragtime, džez, bluegrass, R&B, rock, hip hop a populárnych piesní.

A preto, ak chcete spoznať bluesovú kultúru o niečo bližšie, preniesť sa s melódiou v čase, potom je tento festival presne pre vás.

Jazz, blues, afrojazz, rock, ale i folk, funk, soul, swing, reggae… rôzno – žánrovosť a predsa zachovaná hudobná jednota je to, čo odznie na tohtoročnom festivale. Program je bohatý a je sa na čo tešiť.

A my sa tešíme na vás: 14. marca na LIVIN´BLUES 2020.

Hlavným partnerom podujatia a z verejných zdrojov festival podporil Fond na podporu umenia.

INFORMÁCIE:

LIVIN\’BLUES 2020

03. 2020 / 17:00-23:00 / Vstupné:11 € predpredaj / 14 € na mieste / Dom kultúry Lúky

VIDEO

https://www.youtube.com/watch?v=4k4sEtjASuc

https://www.youtube.com/watch?v=abgbQhdEsKQ

https://www.youtube.com/watch?v=yMzn-ECdFKc

VSTUPENKY:

Predpredaj ticketportal:

https://www.ticketportal.sk/event/LIVIN-BLUES-2020?idp=924079#modalVyberPocetMiest20

Pokladne KZP – DK Lúky a DK Zrkadlový háj: http://www.kzp.sk/vstupenky

Informačný servis