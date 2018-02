Lobotka ostáva v Celte Vigo do roku 2023, ich cieľom je prebojovať sa do Európskej ligy

VIGO 20. februára (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový reprezentant Stanislav Lobotka a španielsky klub Celta Vigo sa dohodli na predĺžení vzájomnej spolupráce o jeden rok. Nový kontrakt, ktorý je do 30. júna 2023, spečatili podpisom.

Výrazné zvýšenie platu

Informuje o tom klubový web s dôvetkom, že „nová zmluva pre jeden z objavov sezóny, hráča súčasnosti a budúcnosti, je výbornou správou pre Celtu“. Miestne médiá referujú o výraznom zvýšení platu a zvýšení výkupnej klauzuly z 35 na 50 miliónov eur.

Aktualita je reakciou Celty na kvalitné výkony 23-ročného stredopoliara v priebehu sezóny a zimný záujem viacerých popredných klubov vrátane milánskeho Interu o jeho služby.

Cieľom je Európska liga

Lobotka prišiel do Viga v lete z dánskeho FC Nordsjaelland po ME hráčov do 21 rokov v Poľsku približne za 5 miliónov eur. Ihneď sa udomácnil v základnej zostave, v januári do kádra Celty pribudol jeho spoluhráč z národného mužstva Róbert Mazáň.

„Mám naozaj rád Vigo, Celtu, ľudí, ktorú pracujú v klube. Som šťastný, že som podpísal nový kontrakt,“ povedal Lobotka pre klubové spravodajstvo a doplnil: „Keď som prišiel, bolo to iné než teraz. Bol som v mužstve nový a spoluhráči mi pomohli, taktiež realizačný tím. Snažím sa odvádzať maximum pre tím. V tejto sezóne je cieľom prebojovať sa do Európskej ligy; máme naozaj dobré mužstvo, potrebujeme vyhrať zopár zápasov. Čakajú nás ťažké súboje – s Atléticom Madridom, Realom Madrid i FC Barcelona – vieme však, že môžeme súperiť s každým. Európska liga je náš cieľ. A v budúcej sezóne? Uvidíme.“

Celte patrí po 24 kolách španielskej La Ligy 11. miesto s trojbodovým mankom na siedmy Eibar.