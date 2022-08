Lokálne nápady získali od zákazníkov Tesca rekordných 3 milióny hlasov

Presne 231 projektov na zlepšenie života ako nové lavičky, parky, včelie úle či preliezky pribudnú tento rok v regiónoch Slovenska aj vďaka zákazníkom Tesca. Tí počas júla a augusta hlasovaním vo všetkých 155 obchodoch reťazca rozhodli o výške podpory lokálnych projektov v ich okolí. Ľudia odovzdali komunitným projektom v 11. edícii grantového programu Tesca Vy rozhodujete, my pomáhame rekordných viac ako 3 milióny hlasov vo forme žetónu za nákup.

„Podpora a záujem ľudí o svoje okolie každou ďalšou edíciou grantového programu Tesca Vy rozhodujete, my pomáhame rastú. Záujem Slovákov o to, v akom prostredí žijú, ešte viac vzrástol počas dvoch rokov pandémie a teší nás, že trvá aj naďalej. Mestá a obce aj vďaka tisícom zrealizovaných projektov z grantu Tesca postupne menia svoju tvár a spájajú rôzne komunity. V rámci grantu Vy rozhodujete, my pomáhame sme podporili realizáciu 2 079 skvelých projektov v sume dokopy až 1,68 milióna eur. Ďakujeme všetkým zákazníkom za každý jeden hlas a tešíme sa na nápady, ktoré podporíme v ďalšej 12. edícii,“ hovorí Michaela Lehotská, CSR manažérka Tesca.

Nápady s najviac žetónmi od zákazníkov v aktuálne ukončenej 11. edícii grantu Vy rozhodujete, my pomáhame podporí Tesco sumou 1 300 eur, na druhom mieste sumou 600 eur a nápady na treťom mieste sumou 300 eur. Najväčšiu angažovanosť ukázali zákazníci v Spišskej Novej Vsi, Novom Meste nad Váhom, Lučenci, v Banskej Bystrici či v Gelnici a Zvolene.

Finančnú podporu Tesca využije aj nezisková organizácia Dorka zo Zvolena: „Pomocou grantu chceme posilniť psychické zdravie žien, ktoré sa stali obeťami domáceho násilia. Jednou z možností, ako pomôcť ženám, je podpora vyjadrovania ich emócií, obnova pocitu bezpečia, schopnosti opäť dôverovať a podpora ich sebavedomia. Veľmi nás teší, že vďaka Tescu môžeme umožniť stretávanie sa týchto žien s odborným lektorom, ktorý im bude pomáhať. Ďakujeme,“ vysvetľuje Jana Fajčíková z neziskovej organizácie Dorka, ktorá poskytuje ubytovanie a ďalšie sociálne a odborné služby pre deti, mladých dospelých a mladé rodiny, ktorí sa ocitli v kríze alebo ťažkej životnej situácii.

Grantový program Vy rozhodujete, my pomáhame podporuje rozličné verejnoprospešné iniciatívy z oblasti zdravia, športu, vzdelávania či kultúry. Môže ísť napríklad o vybudovanie detského ihriska či cyklotrasy, vytvorenie športovej aktivity pre škôlkarov alebo seniorov, bezpečnejšie fungovanie centra voľného času, postavenie hmyzieho hotela i ochranu včiel. Príležitosť dostanú aj projekty, ktoré pomáhajú vyrovnať sa so súčasnou mimoriadnou situáciou po nástupe koronakrízy alebo podporiť zdravie a imunitu. Doteraz miestne organizácie, samosprávy, školy či neziskovky prihlásili do všetkých jedenástich edícií programu až 4 514 nápadov.

Foto: Tesco

Celkový zoznam víťazných projektov zo všetkých edícií je k dispozícii na webstránke grantového programu.

Vďaka programu Vy rozhodujete, my pomáhame sa doposiaľ zrealizovalo v regiónoch popri stovkách iných projektov napríklad:

105 kultúrnych podujatí

58 ihrísk

199 vzdelávacích aktivít

154 úprav verejných záhrad a parkov

13 detských táborov

21 pomocí pre útulky pre zvieratá

8 aktivít na ochranu včiel

Zdroj: Tesco SR

Informačný servis