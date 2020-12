Lucia Gibarti vydala skladbu Noc Vianoc, slovenskú verziu vyše 170-ročnej koledy

Celosvetovo obľúbená, veľmi emotívna, koleda z 19. storočia v dnešných časoch známa ako O Holy Night z dielne Adolpha Adama sa v priebehu vyše 170 rokov dočkala niekoľkých interpretácií, prekladov i textov. Pôvodné francúzske znenie Cantique de Noël, bolo prvotne, hneď po zložení, preložené do anglického jazyka.

O niekoľko rokov sa dočkala anglického pretextovania do najznámejšej podoby skladby, ktorá v tejto textovej úprave znie svetom dodnes. Slovenskú verziu, s názvom Noc Vianoc, prostredníctvom Lyrics videa, vydala speváčka Lucia Gibarti.

Láska na prvé zaspievanie

Nápad upraviť, pretextovať a naspievať jednu z najkrajších vianočných kolied vznikol v septembri, počas brainstormingu ohľadne vydania pripravovaného štúdiového albumu speváčky.

„Vianoce sú pre mňa najkrajší a najčarovnejší sviatok v roku a k nim neodmysliteľne patrí aj dobrá hudba, ktorá tú celú atmosféru ešte umocňuje. A ja som chcela prispieť svojou troškou. Počas debaty ohľadom ďalšej produkcie sa mi opäť po dlhom čase do uší dostala pieseň O Holy Night. Priznám sa, že pieseň som v minulosti zachytila, no nikdy som si ju nezaspievala. No v ten deň, keď som si ju prvýkrát zanôtila, mi telom okamžite prebehli zimomriavky a pocítila som tú emóciu, ktorú tá pieseň v sebe má. A vždy, ak takýto pocit u mňa príde, viem, že je to ono a vkladám do toho srdce. Okamžite mi v hlave začal znieť slovenský text a bolo rozhodnuté…,“ priblížila Lucia Gibarti zrod slovenskej verzie starej koledy.

https://www.youtube.com/watch?v=JlqCqPRN9Ms

Vzhľadom na situáciu, ktorá celý svet tento rok sužuje, sa pripravované nahrávanie posunulo na november. Lucia prizvala svojho dvorného producenta Andreja Karlika a v jeho nahrávacom štúdiu vdýchli kolede nový, slovenský život s názvom Noc Vianoc.