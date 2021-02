Ľudia prichádzajúci z rizikových krajín do Švajčiarska potrebujú negatívny test, nevyhnú sa ani karanténe

Všetky osoby, ktoré do Švajčiarska prichádzajú z rizikových krajín, sa od dneška musia preukázať negatívnym PCR testom. Ten nesmie byť starší ako 72 hodín. Aj napriek negatívnemu PCR testu pri príchode do Švajčiarska je cestujúci povinný absolvovať desaťdňovú karanténu.

Informuje o tom Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (MZVEZ SR) na svojej webovej stránke. Švajčiarsko zaradilo od pondelka 1. februára na zoznam rizikových krajín aj Slovenskú republiku.

Test potrebujete aj pri tranzitných letoch

„V prípade leteckej dopravy do Švajčiarska bude potrebný negatívny PCR test, nie starší ako 72 hodín, na letoch zo všetkých krajín, nielen rizikových,“ upozorňuje rezort diplomacie.

Negatívny PCR test je potrebný aj pri tranzitných letoch, pričom test nemôže byť starší ako 72 hodín od prvého nástupu na let. Výnimky z predloženia testu majú deti do 12 rokov.

Po príchode musíte vyplniť formulár

MZVEZ SR zároveň pripomína, že od pondelka je možné skrátiť desaťdňovú karanténu na sedem dní, avšak len za predpokladu získania negatívneho antigénového alebo PCR testu na siedmy deň karantény.

Od pondelka tiež platí povinnosť pre všetkých cestujúcich leteckou, autobusovou, lodnou či vlakovou dopravou, vyplniť po príchode do Švajčiarska online formulár.

Rezort diplomacie dodáva, že občania z rizikových tretích krajín nemôžu tranzitovať cez Švajčiarsko do iného štátu v rámci Schengenu (teda ani do SR), ak nemajú v danom štáte povolený pobyt. Ak cieľová schengenská krajina udelila občanovi tretej krajiny povolenie na krátkodobý vstup do 90 dní, musí daná osoba cestovať do cieľovej krajiny len priamym spojom.